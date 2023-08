L’église Sainte-Thérèse est fermée de façon préventive

L’église Sainte-Thérèse d’Arvida est fermée de façon préventive en raison de l’état vétuste du bâtiment.

Le temple religieux, qui est un élément central du patrimoine de l’ancienne ville, a besoin de travaux importants. L’église presque centenaire s’est retrouvée aux prises avec des infiltrations d’eau qui ont notamment affecté le revêtement de briques et les murs.

La Fabrique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus a pris la décision de fermer le lieu de culte, le temps que des analyses soient menées pour évaluer la structure de l’immeuble. En 2021, le président de la fabrique, René Lapointe, parlait de millions de dollars à investir en travaux pour réparer l’église.

Le Centre d’histoire déménage

Cette fermeture a un impact sur le Centre d’histoire Arvida, qui a dû déménager à la bibliothèque du Carré Davis pour quelques semaines.

La direction assure que la programmation demeure inchangée et que les activités muséales et touristiques seront offertes comme à l’habitude.

Nos guides sont installés là du mercredi au samedi de 10 h à 17 h. On offre encore nos visites guidées et nos visites guidées théâtrales aussi qui sont le samedi de 12 h à 13 h vont partir de là aussi. On fait le même circuit, mais à l’envers , a expliqué la directrice par intérim du Centre d’histoire Arvida, Marianne Salesse-Côté.

Avec Jean-François Coulombe