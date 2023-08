Les clowns humanitaires trifluviens Guillaume Vermette et sa collègue Marie Veillette se sont envolés jeudi vers l’Ukraine. Ils espèrent pouvoir offrir aux enfants de ce pays en guerre un peu de réconfort et de bienveillance.

Guillaume Vermette s’est rendu à plusieurs endroits dans le monde ces dernières années, notamment dans des camps de réfugiés, mais ce sera la première fois qu’il ira en zone de guerre.

Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus significatif, de plus pertinent, de plus sérieux, j'ai envie de dire, que de faire le clown en plein milieu de la guerre.

Guillaume Vermette raconte avoir reçu une invitation, un cri du coeur, de la part d’un organisme écossais qui distribue de la nourriture dans ce pays et qui a constaté que des jeunes se faisaient arracher leur enfance . Je vais venir bonifier leur action , dit-il.

Souvent la première journée, quand j'arrive, j'attire les gens, puis l'attention avec le spectacle, [mais] ce n’est pas mon objectif d'être un divertissement. Moi, c'est de répandre la bienveillance, d'offrir un espace bienveillant pour que les enfants puissent s'exprimer, puissent vivre des victoires, puissent, peut-être, guérir de leur traumatisme , explique le Trifluvien.

Guillaume Vermette et sa collègue passeront 16 jours en Ukraine.

Deux semaines après son retour de l’Ukraine, le clown humanitaire s’envolera pour la Jordanie avec des membres de la Caravane philanthrope, un organisme qu’il a fondé.

Durant la pandémie, alors que les voyages étaient plus difficiles à organiser, Guillaume Vermette et son équipe se sont rendus dans des résidences pour aînés et des CHSLD .

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger