La MMF et Hydro-Manitoba signent une nouvelle entente de 120 M$

La Fédération métisse du Manitoba (MMF) et Hydro-Manitoba signent une entente de 120 millions de dollars sur 50 ans.

Un déboursement initial de 40 millions de dollars doit établir un fonds de revitalisation . Ensuite, pendant 50 ans la MMF recevra des paiements annuels d'un montant entre 3 millions de dollars et 1,1 million de dollars.

Le porte-parole d’Hydro-Manitoba, Bruce Owen, explique que l'accord vise à remédier aux effets des projets hydroélectriques sur les Métis de la province et à définir comment les deux parties peuvent travailler ensemble sur de nouveaux projets hydroélectriques dans l'intérêt des deux parties.

Bruce Owen souligne que l’entente n’est qu’une des manières de reconnaître l’effet du développement hydroélectrique sur les Métis et les Autochtones. Il a affecté [leurs] droits de chasse, la récolte d'herbes ou de plantes médicinales, ainsi que des zones culturellement importantes pour [eux] , explique M. Owen.

Le président de la MMF, David Chartrand, déclare qu’ il s’agit d’une entente solide . Celle-ci survient cinq ans après que le Manitoba ait annulé deux accords entre le gouvernement, Hydro-Manitoba et la MMF .

En 2018, le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Pallister avait annulé un accord de 67,5 millions de dollars, déclarant qu'il s'agissait d' argent de persuasion et que la province ne devait pas payer pour le silence de la MMF .

La fédération a finalement perdu son action en justice contre la province après qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine a statué que la province était dans son droit d'annuler le paiement.

L’administration Pallister avait aussi annulé quelques mois plus tard, en 2018, l'accord Kwaysh-kin-na-mihk la paazh ( tourner la page , en michif), qui avait été signé en 2014. Un versement de 20 millions de dollars à la MMF sur une période de 20 ans était prévu en échange d'un soutien aux projets d’Hydro-Manitoba, tels que la ligne de transmission Bipole III et la centrale hydroélectrique de Keeyask.

Bruce Owen indique qu'après l'annulation des accords, Hydro-Manitoba et la MMF ont poursuivi leur relation. D'une certaine manière, nous n'avons jamais cessé de nous parler et je pense que ce nouvel accord est le reflet de notre capacité à travailler ensemble , souligne-t-il.

David Chartrand se réjouit de la nouvelle entente signée ce mardi et regarde vers l’avenir. Je ne veux même plus prononcer le nom de ce mec [ndlr, Brian Pallister]. Nous savons ce qu’il nous a fait, et qu’il l’a fait pour les mauvaises raisons. Il n’y a plus de procès, plus d’opposition , déclare-t-il.

La manière dont seront utilisés les fonds le n’a pas encore été dévoilée. En 2018, le vice-président de la MMF pour la région de Winnipeg, André Carrier, avait déclaré que les fonds que représentaient les deux précédents accords devaient servir à aider des familles métisses dans le besoin ou à réaliser des projets pour la communauté.

Avec les informations de Rachel Ferstl