Le feu au centre de tri de St-Alphonse est contenu

Un incendie qui s'est déclenché jeudi soir au centre de tri de Sainte-Alphone, en Gaspésie, est contenu.

Le feu s’est déclaré vers 15 h sur le site de l’entreprise Exploitation Jaffa.

Une cinquantaine de pompiers de St-Alphonse, mais aussi de Bonaventure, New Richmond, Caplan et des agents de la SOPFEU ont été dépêchés sur les lieux.

Un avion-citerne déployé sur les lieux de l'incendie. Il fait le plein d'eau. Photo : Maude Brinck-Poirier

Des pelles mécaniques ont creusé des tranchées autour du site pour éviter que les flammes ne se propagent en forêt.

La priorité jeudi sera de continuer à arroser le brasier de matières résiduelles qui est encore consommé par les flammes.

Le feu est dessous, ils l’arrosent, mais il ne s’éteint pas. La journée va être occupée à cela, à arroser et aller chercher de l’eau , explique la mairesse de St-Alphonse, Josianne Appleby.

Un feu au centre de tri de St-Alphonse. Photo : Facebook / Claude Rainville

Il n’y a plus de danger. Tout est sécuritaire et les pompiers ont le contrôle, mais il faut qu’ils arrosent

Selon la mairesse, le trois quart du site de matières résiduelles a été touché par l’incendie, mais pas les bâtiments.

Sécurité du site remise en question

Au cours des derniers jours, la mairesse de Saint-Alphonse avait partagé aux propriétaires d'Exploitation Jaffa les inquiétudes de la population quant à la possibilité qu'un incendie survienne.

J’ai eu des discussions avec la propriétaire et elle me certifiait qu’avec l’environnement son certificat était correct et qu’elle était vraiment en règle , dit Josianne Appleby.

On avait spécifié nos inquiétudes que ça pouvait prendre en feu, mais elle nous a certifié qu’ils faisaient des tests chaque jour pour voir si tout était correct.