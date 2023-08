Les organisateurs de la foire Saskatoon EX 2023 renforcent la sécurité

Les organisateurs de la Saskatoon EX mettent en place des contrôles de sacs et des détecteurs de métaux pour accéder à l’événement. Ils souhaitent rendre la foire estivale annuelle plus sécuritaire.

L'initiative vise à réduire, voire prévenir, les incidents. Au cours de l'année précédente, le Service de police de la Ville des ponts a dû intervenir à trois reprises à la suite de l'utilisation de vaporisateur chasse-ours par des individus.

Selon la responsable des événements pour le Prairieland Park, Susan Kuzma, le renforcement de la sécurité est devenu une norme courante lors des grands événements en Amérique du Nord.

Nous avons eu quelques incidents l'année dernière que nous voulons évidemment éliminer, et c'est une bonne mesure pour y parvenir , déclare Mme Kuzma.

Je pense qu'avec plus de 225 000 personnes sur le parc pendant six jours, nous voulons assurer la sécurité de tout le monde. C'est donc un programme dans lequel nous avons investi , ajoute-t-elle.

La liste des articles interdits à l'événement inclut le matériel photographique professionnel, les pointeurs laser, les trottinettes, les planches à roulettes et les bicyclettes, les armes (y compris le vaporisateur chasse-ours, la bombe lacrymogène, les armes à feu et les couteaux), les chaises de jardin, les couleurs et les vêtements affiliés à un gang, l'alcool, les drogues illicites et le cannabis à usage récréatif.

Publicité

Les organisateurs soulignent que les personnes en possession d'objets interdits auront l'option de les remettre dans leur véhicule.

Susan Kuzma note également que les nouvelles mesures de sécurité pourraient entraîner des retards à l'entrée de l'événement.

La foire annuelle Saskatoon EX 2023 se tiendra du 8 au 13 août au Prairieland Park de Saskatoon. L'événement de cette année présente une programmation diversifiée avec des activités adaptées à tous les âges, notamment des concerts et une variété de restaurateurs.