Le chômage augmente pour un troisième mois d’affilée au Canada, à 5,5 % en juillet

Pour un troisième mois d'affilée, le taux de chômage a augmenté au Canada; il atteint maintenant 5,5 %, montre l'enquête sur la population active de juillet de Statistique Canada.

La dernière fois que le chômage avait augmenté trois mois de suite, c'était au début de la pandémie de COVID-19, notamment en raison des mesures sanitaires.

L'emploi a peu varié en juillet au pays (- 6000; - 0,0 %), le nombre de personnes travaillant à temps plein et à temps partiel étant resté stable.

Le nombre de personnes à l'emploi a progressé en juillet en Alberta (+ 0,5 %), au Nouveau-Brunswick (+ 1,1 %) et à l'Île-du-Prince-Édouard (+ 1,7 %), tandis qu'il a diminué au Manitoba (- 0,9 %) et en Saskatchewan (- 1 %). Les autres provinces ont enregistré peu de variation.

Dans l'ensemble du pays, le taux d'emploi — le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus qui occupent un emploi — s'est établi à 62 % en juillet, ce qui représente une baisse de 0,2 point de pourcentage au cours du mois. Cette variation est semblable à celle enregistrée à la même période un an plus tôt.

De janvier à juillet 2023, le taux d'emploi a diminué de 0,5 point de pourcentage, la croissance de la population (+ 1,4 %) ayant dépassé la croissance de l'emploi (+ 0,7 %) au cours de cette période, explique l'agence fédérale.

Secteurs en recul

Par ailleurs, l'emploi a diminué dans quatre secteurs, en particulier dans la construction, où il a reculé de 45 000 (- 2,8 %) en juillet, après avoir enregistré une baisse moins prononcée de 14 000 (- 0,8 %) en juin. L'emploi a également glissé dans l'information, la culture et les loisirs (- 14 000, - 2,8 %), dans l'administration publique (- 17 000, - 1,4 %) et dans le transport et l'entreposage (- 14 000, - 1,3 %).

Depuis janvier 2023, l'emploi dans la construction a diminué de 71 000, ce qui a contrebalancé les hausses cumulatives de 65 000 observées de septembre 2022 à janvier 2023. En juillet, la baisse s'est concentrée en Colombie-Britannique (- 21 000), au Québec (- 11 000) et en Ontario (- 9000).

De juin à juillet, le taux de chômage a baissé au Nouveau-Brunswick, de 6,4 % à 6,2 %, de même qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, de 8,2 % à 8,1 %. Il a augmenté sensiblement en Nouvelle-Écosse, de 6,4 % à 7,7 %.

Au Québec, le taux de chômage est resté stable le mois dernier, à 4,5 %, note l'agence fédérale.

Statistique Canada ajoute que, par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a augmenté de 5,0 % (+ 1,59 $ pour atteindre 33,24 $) en juillet, après avoir progressé de 4,2 % en juin et de 5,1 % en mai (données non désaisonnalisées).

Étudiants postsecondaires

En juillet, chez les travailleurs âgés de 18 à 24 ans qui ont été étudiants postsecondaires à un moment donné depuis janvier 2023, 30,6 % ont indiqué occuper un emploi étroitement lié à leur domaine d'études, souligne l'agence fédérale.

Parmi les étudiants postsecondaires à temps plein qui n'avaient pas l'intention de retourner aux études à l'automne ou qui n'étaient pas certains d'y retourner, cette proportion était plus élevée (48,1 %), note Statistique Canada. Cela donne à penser que les étudiants ne retournant pas aux études font peut-être des efforts particuliers pour trouver un emploi lié à leurs études.

Chez les étudiants occupant un emploi étroitement lié à leur domaine d'études, 62,3 % ont indiqué avoir l'intention de continuer à travailler pour le même employeur après leurs études, comparativement à 32,1 % des étudiants occupant un emploi plus ou moins lié à leurs études et à 11,1 % des étudiants occupant un emploi aucunement lié à leurs études.