Des artistes de renommée internationale de passage à l’école Florence Fourcaudot

L'école de danse Florence Fourcaudot, située à Chicoutimi-Nord, accueillera trois artistes de renommée internationale à compter de dimanche.

Le Mexicain Edgar Zendejas, le formateur russe des Ballets Jazz de Montréal, Yosmel Calderon, et Basile Pucek, membre de la Machine de cirque, partageront leurs connaissances avec les élèves.

Une vingtaine d’ateliers seront offerts à près d'une vingtaine d’entre eux pendant une semaine.

La présentation d'un spectacle ouvert au public vendredi viendra clore les activités de formation.

La directrice de l'école de danse Florence Fourcaudot, Julie Morin, a fait des pieds et des mains pour attirer les trois mentors.

À force de côtoyer des gens du milieu de la danse, on se crée un réseau et Edgar Zendejas, le directeur artistique du stage, lui-même, travaille avec des gens de partout. Je crois qu’il est très attaché à la région et à notre école. C’est devenu un grand ami au fil du temps et il nous aide à recruter des passionnés qui ont une vision singulière de la danse , a expliqué Julie Morin, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Elle ajoute que l’ouverture d’esprit dont font preuve ces invités de marque permet à la relève de bénéficier de leurs connaissances et de leur talent.

Ce n’est pas parce que c’est la relève que ce n’est pas professionnel , souligne Julie Morin, dont l’école se situe dans l’enceinte de l’ancienne église Saint-Luc.

Avec Jean-François Coulombe