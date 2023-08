Le retour de la S’maine acadienne de Par-en-Bas

La S’maine acadienne de Par-en-Bas revient pour une deuxième année pour célébrer la culture acadienne et montrée à tous, la fierté qui habite les gens de la région d'Argyle.

La nouvelle tradition est née en 2022. C'était une manière de célébrer d'avance le gros spectacle au quai de Dennis Point pour fêter la fête de l'Acadie. Les gens de la région ont suffisamment aimé pour recommencer.

Puis cette année Bernice d’Entremont dit que la semaine est aussi là pour donner un avant-gout de ce qui se passera durant le Congrès mondial acadien prévu l’an prochain dans la région.

Nos maisons vont être décorées, le musée a plein de drapeaux acadiens, de choses acadiennes pour la décoration des pelouses , dit-elle. C'est une vision qu'on a pour le congrès mondial 2024.

Ouvrir en mode plein écran Le 15 août 2019 au Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, à Pubnico Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Bernice d’Entremont parle avec passion du symbolisme des couleurs qui vont peindre sa communauté cette année, mais aussi l'année prochaine.

Des choses aux couleurs bleu, blanc et rouge avec l'étoile , décrit-elle. La couleur est vibrante, la couleur attire et on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer.

En attendant le grand rassemblement des Acadiens de 2024, les gens d'Argyle ont préparé pour une deuxième année, toutes sortes d'activités qui vont mener aux célébrations du 15 août.

Il y a beaucoup plus d’activités que l’an passé , indique Bernice d’Entremont. Les gens se sont vraiment impliqués.

Elle a bien hâte à la table ronde avec trois écrivains acadiens de la région. Laurent d'Entremont, Susan Surette-Draper et Debra Amirault-Camelin vont présenter leur dernier livre et discuter de leur processus d'écriture et de leur choix de thèmes.

Ouvrir en mode plein écran Le jeu de cartes « Le Tour Acadien » conçu par L'Acadie de Chezzetcook sert à tisser des liens en apprenant sur les grandes familles des régions acadiennes. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Bernice d’Entremont est contente aussi qu’il y ait des rassemblements d’organisés pour des joutes du jeu de cartes Le Tour acadien qui met en vedette des familles de la région.

Publicité

Les noms qui sont plus rattachés à la région c’est les d’Entremont et les D’Eon dit-elle en souriant. On a aussi Amirault et Belliveau qui sont des noms acadiens dans le jeu.

La directrice du musée ne peut pas passer sous silence les nombreuses activités spéciales organisées au musée, pour la semaine. Par exemple des projections de film et des rencontres autour de la nourriture acadienne.

Y’a aucune façon que je peux tout dire quoi qui se passe , confie Bernice d’Entremont qui est vraiment impressionnée par la participation des gens de la communauté dans l'organisation de la semaine.

C'est sûr qu'on n'est pas une grande ville, c'est sûr qu'on est petit comme communauté, mais quand même, les gens sont toujours chaleureux , dit-elle. Les gens ici sont prêts à aider tout le monde.