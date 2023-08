Une coiffeuse de Rosemère a choisi d'offrir gratuitement ses services aux personnes qui prennent part à un processus d'affirmation d'identité ou d'expression de genre.

Gabrielle Poudrier, coloriste et styliste au salon Hair Shop, situé dans la couronne nord de Montréal, en a fait l'annonce sur son compte Instagram jeudi.

J'avais juste envie de faire la différence , confie-t-elle humblement. Elle explique que sa clientèle queer est de plus en plus importante et qu'elle souhaite soutenir la communauté, dont elle fait partie, d'une manière concrète.

« Une façon de se présenter au monde »

Pour Gabrielle, il est impératif que les cheveux soient partie intégrante de l'expression de l'identité. C'est vraiment une bonne façon de projeter qui tu es et ce que tu veux démontrer, soutient-elle. Et c'est quand même quelque chose sur lequel on a facilement du pouvoir.

Elle raconte que, depuis son annonce sur les réseaux sociaux, elle a reçu plusieurs témoignages de clients qui lui ont affirmé que leur passage sur sa chaise a fait partie de leur processus d'expression de genre.

J'ose espérer que ça peut les aider à affirmer qui ils sont.

C'est notamment le cas d'Adam Deragon, qui consulte Gabrielle pour ses changements capillaires depuis trois ans. Iel explique que ses rendez-vous au salon et la relation qu'iel a bâtie avec sa coiffeuse ont eu un impact positif sur son parcours identitaire.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre d'Adam Deragon.

Ça a favorisé une belle estime de moi de pouvoir avoir des cheveux qui représentent qui je suis , raconte-t-iel.

Fluide de genre, Adam soutient que le geste de son amie et coiffeuse est particulièrement important. Je pense que c'est une solution qui peut vraiment venir en aide à la communauté , mentionne-t-iel.

Je trace une ligne entre un changement capillaire pour la fantaisie et un changement capillaire pour assumer son identité.

La coloriste est consciente que l'industrie de la coiffure est de plus en plus coûteuse. Elle croit aussi que le milieu est plutôt genré et elle essaie de changer les choses à sa façon.

On dirait que ça allait de soi pour moi, que les enjeux financiers ne devraient même pas exister pour ces gens-là , indique-t-elle.

La communauté queer représente une part importante de la clientèle de Gabrielle Poudrier. La personne qui reçoit ses services sur cette photo n'est pas citée dans le texte. Photo : Phanie Éthier

Des coûts importants

Au Québec, plusieurs procédures liées au changement de genre sont couvertes par le régime d'assurance maladie. C'est le cas notamment des chirurgies génitales et de l'hormonothérapie.

Toutefois, de nombreux coûts peuvent s'ajouter, comme l'explique Lionel Lehouillier, président du conseil d'administration de l'organisme Trans Outaouais.

Par exemple, une femme trans qui veut se faire épiler le visage et le corps parce qu'elle a une forte pilosité, c'est à ses frais et ça coûte une fortune , souligne-t-il.

Il cite aussi en exemple l'achat de perruque ou de maquillage et la chirurgie de féminisation du visage, qui peuvent représenter des coûts importants.

On parle de milliers de dollars. Ce n'est pas couvert par le gouvernement, ce qui peut vraiment causer beaucoup de détresse psychologique.

D'ailleurs, bien que la phalloplastie soit couverte par le régime d'assurance maladie, cette intervention de création d'un phallus nécessite une greffe de l'avant-bras, et des séances d'électrolyse doivent être effectuées au préalable. Ces dernières ne sont pas couvertes et peuvent représenter des frais allant jusqu'à 8000 $.

Ça peut devenir vraiment lourd financièrement, résume M. Lehouillier. [L'initiative de Gabrielle] peut vraiment donner un coup de pouce à des personnes qui cherchent à avoir une nouvelle coupe de cheveux pour se sentir mieux.

Faire de son milieu un espace sûr

Pour Adam, au-delà de l'aspect financier de l'initiative de Gabrielle, il s'agit d'un geste qui renforcit l'idée d'un espace sûr (« safe space ») pour la communauté LGBTQ+ .

Ça permet de faciliter l'expérience et de ne pas sentir le besoin de se justifier, soutient-iel. Ça offre un cadre plus sécuritaire à une personne qui souhaite entreprendre les démarches [d'affirmation de genre].

Pour Adam, l'accompagnement de Gabrielle a été très significatif. D'ailleurs, lorsqu'iel a changé de nom dans le cadre de son processus d'affirmation de genre, la coloriste a été l'une des premières informées.

D'offrir un climat de sécurité, c'est une chose qui doit être mise en avant pour favoriser l'expérience des personnes trans dans la société.

Lionel Lehouillier est aussi d'avis que ce genre d'initiative envoie un message positif aux personnes trans et non binaires. Ça donne comme message que le salon de coiffure est un endroit où il y a une ouverture et une acceptation , indique-t-il.

Gabrielle mentionne d'ailleurs que son équipe lui a apporté un soutien immédiat lorsqu'elle a parlé de sa démarche.