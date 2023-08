Les véhicules électriques gagnent du terrain au Nouveau-Brunswick

La vente de nouvelles voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables augmente plus rapidement au Nouveau-Brunswick depuis que le gouvernement provincial a commencé à offrir des mesures incitatives, en 2021.

Les données les plus récentes de Statistique Canada sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs illustrent un bond dès 2021.

Dans les trois catégories de véhicules électriques ci-dessous, le nombre de nouvelles immatriculations a plus que doublé en 2021 comparativement à 2020. La progression était plus lente auparavant.

Immatriculations des véhicules automobiles neufs au Nouveau-Brunswick Genre de véhicule 2017 2018 2019 2020 2021 Électrique à batterie 6 22 81 110 270 Hybride électrique 322 283 556 679 1429 Hybride électrique rechargeable 20 34 85 70 202 Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0021-01 Immatriculations des véhicules automobiles neufs

Le gouvernement a lancé le programme incitatif en y consacrant plus de 1,4 million de dollars en 2021. Il y a eu près de 290 rabais pour les véhicules électriques et près de 100 rabais pour la recharge à domicile , explique un porte-parole du gouvernement, Nick Brown, dans une déclaration écrite.

Il souligne que le financement public du programme a augmenté à plus de 3,1 millions de dollars en 2022, ce qui a permis d'acheter plus de 680 véhicules électriques neufs et d'occasion et d'accorder près de 180 remises pour la recharge à domicile .

Sur la voie d'une nouvelle hausse en 2023

Le gouvernement, ajoute Nick Brown, s’attend à ce que les ventes de véhicules électriques en 2023 surpassent celles de 2022. Le financement du programme a augmenté de 4 millions de dollars de plus en cette troisième année, précise-t-il.

Quant à ses objectifs pour les prochaines années, Fredericton espère que 6 % des nouveaux véhicules légers vendus soient électriques d’ici 2025 et que ce taux atteigne 50 % d’ici 2030, toujours à l’aide de mesures incitatives. Ces objectifs figurent dans son plan d’action sur les changements climatiques 2022-2027 intitulé Notre voie vers la décarbonisation et la résilience aux changements climatiques.

Les gens peuvent se renseigner sur le programme incitatif actuel en consultant le site web de la société Énergie NB.