Vers 7 h 30 vendredi matin, près de 1000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant en Mauricie et près de 250 au Centre-du-Québec.

Près de 400 foyers sont sans électricité dans la MRC de Maskinongé, dont la moitié à Saint-Boniface et Saint-Léon-le-Grand, près de 200 dans la MRC de Mékinac et autant à Trois-Rivières. De plus, près de 150 clients subissent subissent le même sort à Shawinigan, la majorité dans le secteur Shawinigan-Sud.

Plus tôt ce matin, environ 800 clients étaient privés de courant dans la MRC de Maskinongé, dont près de 500 à Saint-Alexis-des-Monts.

Au Centre-du-Québec, les pannes frappent en majorité des résidents de la MRC de Drummond. Un peu plus de 200 clients sont encore sans électricité vendredi matin.

Des cellules orageuses ont traversé le Québec jeudi soir. Les pannes en Mauricie et au Centre-du-Québec ont été causées par des bris d'équipements, peut-on lire sur le site d’Hydro-Québec.