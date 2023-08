Le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO) fait construire quatre nouveaux bateaux de patrouille pour relever certains des défis auxquels sont confrontés les agents d'application de la loi sur les pêches.

Les nouveaux bateaux seront plus grands pour mieux faire face aux navires commerciaux plus gros, aux matériels de pêche plus lourds et aux effets du changement climatique.

Comme nous l'avons vu au cours des deux dernières années, le changement climatique est une chose énorme et les conditions météorologiques défavorables deviennent de plus en plus fréquentes et nos agents ne prennent tout simplement pas un jour de congé parce que le temps est vraiment mauvais. , indique Scott Phillips, chef de la conservation et de la protection de la région de l'est de la Nouvelle-Écosse au MPO .

Cela va fournir un navire très sûr sur l'eau, très stable sur l'eau.

Samson Enterprises à Petit de Grat, en Nouvelle-Écosse, a déjà construit des bateaux pour le MPO , y compris de petits navires scientifiques et des bateaux à réaction de 8,5 mètres pour la surveillance et l'application de la loi des pêches.

Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé que l'entreprise avait obtenu un contrat de 5,4 millions $ pour quatre nouveaux patrouilleurs de 13,5 mètres.

En ce moment, c’est la météo qui décide, l'état de la mer dicte jusqu'où nous pouvons aller.

Les nouveaux bateaux permettront aux agents de pêche d’aller plus loin au large, là où les bateaux de pêche commerciale sont de plus en plus capables d'aller et de rester plus longtemps sur l'eau, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le quai de Petit-de-Grat, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Scott Phillips ajoute que les bateaux de patrouille actuels arrivent en fin de vie, et que c’est le bon moment pour augmenter leur taille et leur capacité.

Rachelle Samson, directrice de bureau pour l'entreprise de construction de bateaux, dit que ce contrat va fournir du travail aux 23 employés et même permettre d’embaucher jusqu’à 5 personnes de plus.

Ce contrat est une excellente chose pour nous , dit-elle.

Le député libéral de Cape Breton-Canso, Mike Kelloway, indique que le contrat aide le MPO à assurer une meilleure application de la loi tout en favorisant le développement économique en régions rurales du Cap-Breton.

Deux des nouveaux navires sont déjà en construction et devraient être mis en service cet automne, remplaçant des bateaux plus petits et plus anciens au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les deux autres devraient être sur l'eau au printemps prochain.