Des résidents de Casselman exaspérés par des problèmes d’eau brune

Des citoyens de Casselman, dans l’est ontarien, sont toujours aux prises avec de l’eau brune. Plusieurs s'inquiètent des niveaux de manganèse dans l'eau qu'ils consomment et des effets à long terme sur leur santé.

Les niveaux de manganèse ont atteint un sommet historique, au début du mois de juillet, de 0,45 mg/L, alors que le taux de concentration considéré comme étant acceptable par Santé Canada est de 0,12 mg/L.

Les niveaux de manganèse ont toutefois diminué au fil du mois de juillet, selon la Municipalité, et ils sont même descendus sous la barre de 0,12 mg/L.

Selon des résidents de Casselman, l'eau des robinets prend une couleur brune ou jaune plusieurs fois par année.

Mardi soir, de nombreux résidents ont pu exprimer leurs préoccupations aux élus lors d'une séance extraordinaire du conseil qui a été, par moment, houleuse.

Mireille O’Rourke travaille dans un établissement de soins de longue durée et les niveaux de manganèse dans l’eau potable à Casselman la préoccupent depuis plusieurs années.

Je vis à Casselman depuis 1999. Je buvais l'eau quotidiennement, mais j'ai arrêté de la boire en 2019. Je veux savoir quels sont les effets à long terme sur nous. Et pas seulement nous, [mais aussi] sur nos enfants , a-t-elle demandé.

Beaucoup, comme Mme O’Rourke, ont été frustrés par le manque d'informations que la mairesse, Geneviève Lajoie, était en mesure de leur fournir.

Vous n'aimerez pas ma réponse, mais c'est une question pour le service de santé , a répondu l’élue.

La mairesse de Casselman, Geneviève Lajoie

Des attaques personnelles envers la mairesse ont fusé, ce qui a forcé celle-ci à essayer, sans succès, de mettre fin à la période de questions. Elle a précisé à plusieurs reprises l’importance de maintenir le décorum dans la salle du conseil.

Ça vise à créer un espace où chacun se sent respecté et entendu. Je prends mon rôle dans cette tâche au sérieux, car cela garantit non seulement le processus démocratique, mais aussi la sécurité et le bien-être de tous les membres présents. Je valorise les retours du public, comme en témoigne l'initiative du vote à 2/3 pour permettre aux périodes de questions de se poursuivre , a-t-elle affirmé.

La motion de la mairesse défaite

Également à l'ordre du jour était une motion proposée par la mairesse demandant au conseil de prioriser son engagement de résoudre les problèmes persistants d'approvisionnement en eau.

Ainsi, un montant d’argent aurait été réservé pour ajouter des ressources humaines et pour former un comité d’experts sur cette question. La motion de Mme Lajoie a toutefois échoué à obtenir suffisamment de soutien des membres du conseil. Elle a été rejetée lors d'un vote, à 3 contre 2.

La mairesse était visiblement déçue de ce résultat.

Malgré ma déception face au rejet de ma motion par le conseil, je respecte leurs positions. La motion visait à répondre aux inquiétudes du public concernant la qualité de l'eau en élaborant des politiques et des procédures pour les futurs incidents , a-t-elle expliqué.

Le conseiller municipal de Casselman, Sylvain Cléroux

Le conseiller Sylvain Cléroux a voté contre la motion, malgré les bonnes intentions qu’elle comportait.

J'ai dû voter contre à cause de la lourdeur bureaucratique [...] et du manque de flexibilité que ça aurait pu amener dans la prise de décision [...] à court, moyen et long terme , a-t-il expliqué aux résidents.

La conseillère Francyn Leblanc a ajouté que le travail se poursuivait pour trouver des solutions.

Ce n'est pas parce qu'on a rejeté une motion qu'il n'y a pas de travail qui est fait en ce moment. Nous sommes une communauté, nous allons travailler ensemble et on va y arriver.

Trouver des solutions

La Municipalité travaille présentement avec des experts pour optimiser les processus de traitement chimique de l'eau afin d’améliorer la situation actuelle.

Le directeur général de la municipalité de Casselman, Yves Morrissette, a précisé qu'un grand nombre d'analyses sont effectuées, mais que la solution n'est pas simple.

Ça fait plusieurs années [...] qu'on sait que c'est un problème. Ça prend des fonds, ça coûte cher et la filtration du manganèse, ce n'est pas une chose qui est facile. Ça passe à travers les filtres.

Le conseil municipal a mandaté l'administration municipale de poursuivre les études de faisabilité afin de trouver une solution à long terme, comme notamment des accès d'eau potable alternatifs.

Cela pourrait notamment passer par le prélèvement de l'eau à une autre source, comme dans une municipalité voisine. Un projet qui, selon M. Morrissette, pourrait coûter dans les environs de 54 millions de dollars.