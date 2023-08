La patience de nombreux automobilistes sera une nouvelle fois mise à l’épreuve. En effet, plusieurs tronçons de l’autoroute 417 seront fermés du 10 au 14 août, à Ottawa, afin de remplacer un pont au-dessus de la rue Percy, a annoncé la Ville d’Ottawa.

Jeudi, dès 20 h, et ce, jusqu'au lundi suivant, à 6 h, l’autoroute 417 sera fermée en direction est entre les avenues Carling et Kirkwood et la rue Metcalfe, indique la Ville.

L’autoroute sera également fermée en direction ouest entre les rues Metcalfe et Catherine et l’avenue Bronson.

Les bretelles d’accès suivantes seront également fermées : O’Connor en direction ouest

Lyon en direction ouest

Maitland en direction est

Carling en direction est

Parkdale en direction est

Des détours sont donc à prévoir, précise la Municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Les automobilistes en direction ouest devront sortir de la 417 par la bretelle Metcalfe/Catherine. Photo : Gracieuseté Ville d'Ottawa

Par exemple, en direction ouest, les automobilistes devront sortir de l’autoroute par la bretelle Metcalfe/Catherine, puis continuer en direction ouest sur la rue Catherine et reprendre l'autoroute 417 à partir de l’avenue Bronson.

Ouvrir en mode plein écran Les automobilistes circulant en direction est devront sortir de l’autoroute par la bretelle de sortie de Carling/Kirkwood. Photo : (Gracieuseté : Ville d'Ottawa)

En direction est, les conducteurs devront emprunter la bretelle de sortie de Carling/Kirkwood, puis continuer en direction est sur l’avenue Carling. Ils seront obligés de tourner à droite sur l’avenue Bronson, afin de prendre la bretelle de la promenade Riverside, en direction est. Enfin, il leur faudra reprendre la bretelle d’accès à l’autoroute 417 en direction est, à partir de la promenade Riverside, juste avant le pont de l’autoroute 417.