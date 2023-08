La majorité des pannes en Outaouais réparées d’ici la fin de la journée, dit Hydro-Québec

Hydro-Québec espère rétablir le courant pour la majorité des clients qui sont toujours privés d’électricité d’ici la fin de la journée. Les autres devront attendre samedi.

Au lendemain des fortes pluies, des chutes de grêle et des forts vents qui ont frappé la région de la capitale nationale, jeudi en fin de journée, plusieurs clients d’Hydro-Québec sont encore privés d’électricité en Outaouais.

Peu après 20 h 40, vendredi, 465 personnes étaient toujours privées d’électricité. La majorité de ces pannes concernent toujours la Vallée-de-la-Gatineau.

Bilan des interruptions signalées par MRC Municipalité Interruptions clients privés d'électricité Gatineau ( hors MRC) 0 0 client sur 144 853 Hors MRC ( autochtones) 1 128 clients sur 570 La Vallée-de-la-Gatineau 15 293 clients sur 19 284 Les Collines-de-l'Outaouais 2 39 clients sur 29 652 Papineau 1 4 clients sur 20 471 Pontiac 1 1 client sur 12 686 Total pour Outaouais 20 465 clients sur 227 516 Source : Hydro-Québec

Selon la porte- parole d’Hydro-Québec, Marie-Annick Gariépy, le réseau de distribution électrique de la société d'État a été fortement impacté par la météo de jeudi.

On a constaté des fils au sol ainsi que quelques poteaux cassés. Mais de façon générale, c'est vraiment plus la végétation qui a occasionné les pannes de courant , explique-t-elle.

Cependant, l’électricité devrait être rétablie pour la majorité des clients d’ici la fin de la journée.

Toutefois, on sait que pour certains secteurs en Outaouais, où les bris auront été plus importants et où le réseau parfois plus inaccessible, ça pourrait aller à demain [vendredi] , précise-t-elle.

Marie-Annick Gariépy, conseillère en relation avec le milieu à Hydro-Québec

Selon Mme Gariépy, 225 équipes ont été déployées dans les régions touchées par les coupures à travers la province, dont plus d’une centaine en Outaouais et dans les Hautes-Laurentides.

Quand les équipes vont arriver sur place, elles vont collaborer avec différents corps de métiers, selon ce qu’il y a comme panne. Donc si on voit de la végétation, il va y avoir des travailleurs en végétation, des émondeurs qui vont venir faire le travail avant nos monteurs et monteuses. S'il y a des poteaux à remplacer, on doit à ce moment-là coordonner nos activités avec des entrepreneurs , précise Mme Gariépy.

Ces nouvelles pannes font toutefois réagir certains élus. La préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, déplore qu' encore une fois, de nombreux abonnés d’Hydro-Québec sont privés des services de la Société d’État .

Dans une brève déclaration écrite, elle estime que cette situation perdure depuis le début de la saison estivale .

Mme Lamarche dénonce cette fréquence et demande des explications à Hydro-Québec.

Plus de pannes à Ottawa

À Ottawa, la situation semble se résorber. Selon la dernière mise à jour de la compagnie, peu après 11 h, le courant était rétabli pour l’ensemble de la population.

Cependant, la population s’est réveillée avec plusieurs séquelles. Au club de golf Falcon Ridge, par exemple, des arbres ont été déracinés par les vents violents de la veille. Le terrain de golf a donc été contraint de maintenir ses portes fermées, vendredi.

La tornade a déraciné des arbres sur le terrain de golf Falcon Ridge golf Club.

Rappelons qu’une tornade a touché terre dans le sud-ouest d'Ottawa jeudi en soirée.

Plusieurs dommages ont été constatés au cours de la soirée, notamment à Findlay Creek, à une vingtaine de kilomètres au sud du centre-ville d’Ottawa, entre l'aéroport international d'Ottawa et le casino Rideau Carleton.

Des fils électriques et des arbres jonchaient le sol et les pompiers d’Ottawa ont dû intervenir après que la foudre eut frappé une maison. Les pompiers d'Ottawa indiquent également que plusieurs toits de résidences auraient été arrachés. D'après le Service paramédic d'Ottawa, il n'y a toutefois eu aucun blessé.

Notre couverture en direct : Une tornade a touché terre au sud-ouest d’Ottawa

Les tornades à répétition...une situation rare, explique Environnement Canada

Il s'agit de la troisième tornade à toucher terre à Ottawa en moins de trois semaines. À la mi-juillet, deux tornades ont été répertoriées dans la capitale fédérale et deux autres dans l'est ontarien.

Un phénomène plutôt rare , explique le météorologue de sensibilisation aux annonces pour Environnement Canada, Steven Flisfeder.

Ce n’est pas chaque année que nous avons des tornades qui touchent la région. Il y a des années pendant où, il n’y a pas eu de tornade. Alors, c’est plus rare d’avoir cinq tornades [ou ] alertes de tornade en quelques semaines, l’un après l’autre , a expliqué M. Flisfeder.

Selon le météorologue, les systèmes dépressionnaires qui passent par la région d’Ottawa-Gatineau cette année, c’est quelque chose qui passe partout en Ontario et même autour du Canada . Mais ce qui augmente la probabilité d’une tornade en Outaouais, ce sont les directions des vents près du sol qui créent des rotations pendant un orage .

Steven Flisfeder, météorologue de sensibilisation aux annonces pour Environnement Canada

Alors c’est un ingrédient supplémentaire par rapport aux possibilités d’une tornade pour la région , continue-t-il.

Cependant, Environnement Canada ne peut pas prévoir les autres tornades.

Actuellement, il y a beaucoup de recherches dans la climatologie des tornades au Canada, puis aussi pour le sud de l’Ontario. Cet été, ce qu’on voit, c’est plusieurs systèmes qui passent par la région, qui donnent des possibilités d’avoir une tornade , fait savoir M. Flisfeder.

Avec les informations de Gaëlle Kanyeba