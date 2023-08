Un homme accusé d’avoir essayé de tuer la mère de son enfant a comparu par vidéoconférence en cour provinciale, à Georgetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il n’a cependant toujours pas plaidé coupable ou non coupable.

Son avocat veut avoir la chance de plaider pour sa remise en liberté, ce qu’il pourra faire lors d’une autre comparution, mardi prochain.

Si l’accusé décide de plaider non coupable, un procès aura lieu devant la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown, a-t-on appris jeudi en cour provinciale.

Le suspect a été arrêté à Souris le 21 juin, au lendemain du déclenchement d’une alerte Amber pour retrouver une enfant de 9 ans. La jeune fille a été localisée saine et sauve.

Selon la police, l’homme aurait tiré en direction de la mère de l’enfant avec un fusil de chasse, mais l’a ratée.

Il aurait ensuite pointé l’arme à feu en direction de sa petite fille avant de s’enfuir avec elle.

L’identité de l’accusé ne fait pas l’objet d’un interdit de publication ordonné par la cour, mais Radio-Canada a choisi de ne pas le nommer, afin de protéger l’identité des enfants.

L’accusation la plus sérieuse contre l’individu est celle de tentative de meurtre sur un adulte.

Il fait face à sept autres chefs d’accusation : profération de menaces, vol d'un véhicule à moteur, avoir braqué une arme à feu, port d’arme dans un dessein dangereux, possession non autorisée (sans permis) d’une arme à feu, possession non autorisée d’une arme prohibée et violation d'une ordonnance du tribunal.

L’accusé n’a pas été remis en liberté et a comparu jeudi par vidéoconférence à partir d’un centre de détention à Charlottetown.

