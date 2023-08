À Kamloops, des pompiers s’entraînent à protéger les communautés des feux de forêt

Une vingtaine de pompiers de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont à Kamloops pour une formation de quatre jours sur les incendies en milieu périurbain qui peuvent se propager rapidement au sein des communautés.

Susceptibles d’endommager simultanément des infrastructures et des combustibles naturels, comme des arbres ou de la végétation, ces feux représentent une menace de plus en plus réelle, selon Mark Brise, instructeur en chef de la division canadienne de l’Association internationale des pompiers.

Ce dernier croit qu’il est primordial de développer la créativité des services d’incendie afin d'être prêt à affronter de tels événements, avec rapidité, efficacité et sécurité : [Les pompiers] utilisent des objets comme les échelles à l'arrière des camions de pompier pour charger le tuyau rapidement. En théorie, cela leur permettrait de se déplacer, deux maisons plus loin, trois maisons plus loin, et de déployer ce tuyau plus rapidement .

Ouvrir en mode plein écran D'ordinaire calme, le quartier West End de Kamloops bourdonne d'activités en raison d'un atelier d'entraînement qui rassemble une vingtaine de pompiers. Photo : Radio-Canada / Marcella Bernardo

Alors que des feux de forêt se sont rapprochés de municipalités britanno-colombiennes ces dernières semaines, comme dans le cas de Kamloops, Invermere et Osoyoos, le chef du service d’incendie et de sauvetage de Kamloops, Ken Uzeloc, croit que cette formation est essentielle.

Avec la foudre qui s’abat à tout moment sur la région de Kamloops en période estivale et la sécheresse que nous connaissons cette année, le risque existe et nous devons nous assurer que nous avons des personnes formées pour faire ce travail, de façon efficace et en toute sécurité , explique Ken Uzeloc.

Publicité

Pompière en Alberta, Emma Cook-Clarke se sent plus à l'aise depuis qu'elle s'est inscrite à cette formation. De plus, elle croit que ce programme de quatre jours devrait être offert à plus grande échelle : Ce n'est que la pointe de l'iceberg. [...] C’est un problème auquel peuvent faire face toutes les communautés au pays.

Le programme, qui comprend de la formation en classe et des exercices de simulation, se termine vendredi. Les finissants du programme seront alors en mesure d’enseigner les compétences apprises à leurs collègues.

Avec des informations de Marcella Bernardo et Wildinette Paul