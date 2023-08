Alors que les festivités entourant le 170e anniversaire du village de Rivière-au-Tonnerre ont débuté jeudi soir, les résidents du secteur saisissent l’occasion pour partager leur projet de sauvegarde de l’église Sainte-Hippolyte, mise à mal par le passage du temps.

Au cœur du village de Rivière-au-Tonnerre, qui tient son nom du grondement des rapides de la rivière, on retrouve l’église construite en 1903 par plus de 300 bénévoles, sous la gouverne du père Joseph François Hesry, et restaurée en 1975.

Celle-ci est entièrement faite de bois sculpté par des artisans locaux. La bâtisse aux teintes de bleu attire chaque année de nombreux touristes.

Ouvrir en mode plein écran L'église centenaire de Rivière-au-Tonnerre devra être rénovée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Disons que c’est l’œuvre des premiers arrivants et que les gens ont toujours été attachés à cette église, ils l’ont toujours gardée comme une relique. Si on leur demandait de détruire l’église, il y aurait de l’opposition, le monde se battrait jusqu’au bout , croit l’une des citoyennes engagées pour la préservation de l’église et guide, Léona Boudreau.

Cette dernière est l’une des descendantes des deux maîtres d’œuvre de l’église. Mme Boudreau affirme être bien au fait des dangers qui guettent l'établissement emblématique.

Le toit est à refaire, les fenêtres laissent s’infiltrer la pluie et la peinture s’écaille.

Une inspection de l’église a révélé qu’environ quatre millions de dollars seront nécessaires pour effectuer la restauration de l’église Saint-Hippolyte.

Un groupe de citoyens qui milite pour la sauvegarde du patrimoine désire ainsi passer à l’action pour assurer la pérennité de l’établissement.

Ce qu’on veut faire c’est soumettre notre projet au Conseil du patrimoine religieux du Québec, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, probablement avec une désacralisation de l’église, on sera capable de justifier un projet culturel d’importance et d'aller chercher l'aide financière de la MRC et, évidemment, l'aide de la municipalité , estime le président directeur du Club vacances Minganie, Danny Pagé.

Les citoyens espèrent que les travaux pourront débuter dans les prochaines années.

Alors que la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, est la présidente d’honneur du 170e anniversaire de Rivière-au-Tonnerre, certains y voient un espoir pour l’avenir de l’église Sainte-Hyppolite.

D’après le reportage de Renaud Chicoine-Mckenzie