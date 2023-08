Des marchés qui attirent de plus en plus de public à Saint-Gédéon et Arvida

Les marchés publics de Saint-Gédéon et d'Arvida, ouverts une journée par semaine, prouvent que l'intérêt est toujours présent pour ce type d'initiative au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le marché de Saint-Gédéon est ouvert tous les samedis en période estivale depuis neuf ans, alors que celui d'Arvida, à Jonquière, est ouvert les mercredis de 15h à 18h de juillet à septembre.

Plus de 1200 personnes se rendent chaque fin de semaine au chapiteau de la rue de la Plage, à Saint-Gédéon, où 22 producteurs provenant des secteurs de l’artisanat et de l’agroalimentaire sont regroupés.

Ce sont souvent des gens qui reviennent parce qu’ils connaissent nos exposants [...] Ils nous disent qu’ils aiment notre ambiance chaleureuse, ils aiment être à Saint-Gédéon. C’est toujours un passage obligatoire pour les touristes, donc le marché public en fait partie aussi , explique le directeur général adjoint au développement de Saint-Gédéon, Marc-Olivier Simard.

Ouvrir en mode plein écran Marc-Olivier Simard, directeur général adjoint au développement de Saint-Gédéon. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

Selon M. Simard, le marché aurait un effet bénéfique d’un point de vue entrepreneurial pour les commerçants.

C’est la proximité avec le consommateur. C’est d’avoir un retour direct du client. Dans une autre proportion, c’est aussi de se faire connaître. Donc, il y a des entreprises, des fois, qui sont plus petites et qui viennent ici pour développer une clientèle , souligne-t-il.

Si la popularité pour ce type de marché est présent auprès des consommateurs, elle l’est aussi auprès des producteurs. En effet, les marchés de Saint-Gédéon et d’Arvida ne chargent aucuns frais aux commerçants qui s’y installent pour vendre leurs produits.

On ne leur charge absolument rien pour participer puis on a des éléments facilitateurs. C’est nous qui montons tout le site. Donc pour eux [les producteurs] c’est plus facile de prendre leur temps d’un après-midi complet à venir vendre des produits tandis qu’ils pourraient être dans leurs champs , précise le directeur général de la Corporation du centre-ville d’Arvida, William Émond.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Corporation du centre-ville d’Arvida, William Émond. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

Il s’agit d’un avantage pour les entrepreneurs qui pourraient être rebutés de débourser des sommes sans garantie de retour sur l’investissement.

Nous on aime ça quand le commerçant vient nous voir et nous dit : "Je n’ai plus rien à vendre, tout est vendu."

Proposer la bonne formule

Denise Beaulieu, une ancienne associée de la ferme La Rouquine, confirme d’ailleurs que ce ne sont pas toutes les formules de marché public qui sont avantageuses pour les producteurs.

Il ne faut pas qu’il y ait des frais exorbitants pour le producteur. Le petit paquet de carottes à deux dollars, tu ne fais pas grand-chose là-dessus [en parlant des marges bénéficiaires], indique Mme Beaulieu, ancienne participante du marché public du Vieux-Port de Chicoutimi, maintenant fermé. Parce que nous-là, on avait les Rythmes du monde, le Festival des bières, etc., alors ça prenait tout notre stationnement, le monde qui venait nous voir pour acheter faisait demi-tour , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Denise Beaulieu, une ancienne associée de la ferme La Rouquine, confirme d’ailleurs que ce ne sont pas toutes les formules de marché public qui sont avantageuses pour les producteurs. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers-Muckle

Elle termine en ajoutant qu’un retour d’un marché public à Chicoutimi serait une bonne chose, pourvu que le modèle suive celui de Saint-Gédéon et d’Arvida.

La 15e Semaine québécoise des marchés publics se déroule actuellement dans la province.

