Une coalition d'organismes LGBTQ+ en Ontario demande au gouvernement Ford de collaborer avec elle de toute urgence pour élaborer un plan de sécurité proactif et contrer la vague croissante de haine contre les membres de ces communautés.

Lors d'un événement à Queen's Park, les dirigeants de cinq organisations locales, de Thunder Bay à Ottawa, ont affirmé que sans plus de soutien et de financement stable, leurs festivals de la Fierté respectifs auront du mal à survivre face à ce que certains qualifient de degré de haine sans précédent .

Jason Maclennan, de Fierté North Bay, a déclaré qu'une augmentation alarmante de l'hostilité avait conduit son organisme à traiter l'événement de la Fierté, le mois prochain, comme une manifestation, et non comme un défilé, faisant écho aux racines historiques de cet événement.

Il a aussi déploré qu'après avoir reçu environ 109 000 $ du gouvernement provincial l'année dernière, le festival n'ait rien obtenu cette année. Le gouvernement a invoqué des compressions budgétaires dans son programme de subventions aux festivals en Ontario.

La fondatrice de Fierté Timmins Pride, Julie Norbert DeMarch, a raconté que pour la première fois en 10 ans, les organisateurs se sont sentis obligés d’avoir un plan de sécurité élaboré pour la tenue du festival. Alors que le budget est déjà très serré, ils ont dû embaucher des agents de sécurité pour la tenue d’un événement de drag queens destiné à tous les groupes d’âge.

Des gestes concrets doivent être posés, comme l’octroi de financement substantiel, si nous voulons continuer à faire ce travail essentiel de sensibilisation pour réduire la haine et favoriser l’ouverture , a-t-elle déclaré. La sécurité et le bien-être de nos communautés sont en jeu.

Les organismes ont été rejoints dans leur appel par la députée néo-démocrate Kristyn Wong-Tam. Elle avait déposé plus tôt cette année à Queen's Park un projet de loi privé qui, s'il était adopté, donnerait au procureur général le pouvoir d'établir temporairement des zones de sécurité autour des lieux accueillant des événements LGBTQ+ et d'imposer de lourdes amendes pour le harcèlement et les discours haineux.

Selon les données de Statistique Canada, les services policiers ont signalé l'an dernier 491 actes haineux ciblant l'orientation sexuelle au Canada, soit plus du double de la moyenne annuelle des 10 années précédentes.