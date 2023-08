Le parc Héritage de Saint-Marc accueille des touristes depuis 30 ans

Le parc Héritage est au coeur de sa 30e saison d’accueil touristique à Saint-Marc-de-Figuery.

Il s’agit de l’un des premiers, sinon le premier attrait touristique développé en milieu rural dans la MRC Abitibi.

Par la suite, ç'a poussé tout autour et heureusement, parce que juste nous, ce n’était pas suffisant pour occuper les visiteurs qui venaient de l’extérieur. À Amos, il y avait la cathédrale, le puits et le Refuge Pageau , se souvient Jocelyne Bilodeau, agente de développement de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery.

Ouvrir en mode plein écran La Boutique de Forge, avec un passe-tête qui fait la joie des petits et des grands pour prendre des photos souvenirs de leur passage. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le parc Héritage offre une aire de repos en bordure de la route 111. Durant la saison touristique, les visiteurs peuvent y découvrir une partie de la riche histoire de cette petite municipalité centenaire située tout près d’Amos.

L’idée, c’était d’utiliser du patrimoine local lié à des humains qui avaient quand même joué un rôle important dans la colonisation de notre village. C’est ce qu’on voulait mettre en valeur.

Donc, à travers les objets, on voulait parler de ces gens qui ont fait en sorte que Saint-Marc est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Un maître de poste, ça possède un nom. Une boutique de forge, ce sont des forgerons , souligne Mme Bilodeau.

Ouvrir en mode plein écran Jocelyne Bilodeau, agente de développement de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, pose avec la réplique de l'ancien pont couvert de la rivière Peter-Brown. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Sur le site, en plus d’un aménagement paysager avec des tables de pique-nique, des oeuvres d’art réalisées avec de la ferraille, des panneaux d’interprétation, des passe-tête qui font la joie des petits et grands pour une photo souvenir, on retrouve une réplique de l’ancien pont couvert de la rivière Peter-Brown.

Ce petit pont couvert détient une page de notre histoire locale, parce que la première famille qui est arrivée ici a habité dans une partie du pont, jusqu’à ce que sa maison ou son camp soit prêt , rappelle Jocelyne Bilodeau.

Les premiers maîtres de poste

Le guide-animateur Frédérik Morin accueille les visiteurs au Musée de la Poste. Il raconte aux gens l’histoire des maîtres de poste, Léon Boutin et Dora Bureau, qui ont ouvert le premier bureau de poste de Saint-Marc-de-Figuery en 1919.

Ouvrir en mode plein écran Dans le Musée de la Poste, on retrouve notamment la première caisse enregistreuse et les premiers casiers du premier bureau de poste de Saint-Marc-de-Figuery. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ici, on retrouve les objets qu’ils ont utilisés. La première caisse enregistreuse, la balance, les casiers, les tampons et une trieuse manuelle. Ils ont été les premiers à offrir le service de bureau de poste ici. Grâce à eux, les gens n’avaient plus besoin de descendre à Amos pour aller chercher leur courrier. Ça les aidait beaucoup , évoque Frédérik Morin.

Publicité

Le Musée de la Poste comporte aussi une section sur les écoles de Saint-Marc, une autre sur l’artisanat local et une dernière sur la laine.

Deux forgerons

Du côté de la Boutique de Forge, le guide-animateur Gabriel Jeanson accueille les touristes dans une réplique de l’une des anciennes forges de Saint-Marc-de-Figuery. On y retrouve beaucoup d’outils liés à ce métier, de l’enclume à la forge en passant par une meule pour affûter les haches, mais aussi des outils d’autres métiers.

Ouvrir en mode plein écran À l'intérieur de la Boutique de Forge, on retrouve la plupart des outils utilisés par les forgerons, dont la présence était essentielle dans la municipalité. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On avait deux forgerons à Saint-Marc, Lionel Breton et Émile Morin. Leur travail était d’abord de ferrer les chevaux. Mais comme ce n’était pas suffisant pour vivre à l’année, ils faisaient chacun d’autres métiers. Lionel Breton était menuisier et cordonnier. Émile Morin réparait les outils des fermiers et des menuisiers. C’était sa passion, travailler le fer , explique Gabriel Jeanson.

Il faut prévoir une bonne heure pour visiter les attraits du parc Héritage.