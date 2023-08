Du harcèlement psychologique, des journées de travail de plus de 12 heures, des congés maladie refusés. Au Bas-Saint-Laurent, les travailleurs étrangers temporaires sont de plus en plus nombreux à dénoncer des situations d’abus ou de mauvaises conditions de travail à l’organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent.

On a des employeurs qui font des menaces, du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel , observe Ana Seaton, directrice adjointe pour Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL). Il y a des personnes qui sont obligées de rentrer au travail quand elles sont malades, il y a des personnes qui sont obligées de travailler de 13 à 14 heures par jour.

Le nombre de travailleurs étrangers temporaires est plus élevé qu’auparavant – tout comme le nombre d’appels pour dénoncer ce type d’abus au travail, observe Mme Seaton. La situation serait similaire du côté du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (IWC-CTI).

Les statuts d'immigration de la personne sont directement en lien avec l'employeur, donc ça donne un pouvoir à l'employeur.

On a des employeurs qui prennent les documents d'immigration de la personne alors qu'ils n'ont pas les droits , alerte Mme Seaton, qui explique que ces travailleurs ont un permis de travail fermé lié à l’employeur. On voit toutes sortes de discrimination au milieu de travail.

C'est un sentiment de désespoir et de déception , poursuit Mme Seaton. [Les travailleurs viennent] au Canada et au Québec en se disant : "Je vais enfin être en sécurité", et ce n'est pas nécessairement le cas.

Les organismes comme AIBSL réfèrent les travailleurs étrangers vivant ce type de situations vers des avocats spécialisés en immigration, la CNESST ou encore, vers Immigration Canada, qui peut leur octroyer un permis de travail ouvert leur permettant de changer d’employeur lorsque la preuve est fournie que l’employé est victime d’abus.

