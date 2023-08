L’ampleur des dégâts est constatée à la rivière Chaudière, 10 ans après la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Ce sont 100 000 litres de pétrole qui s’étaient alors déversés dans ce cours d’eau.

Jeudi, une équipe du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a fait des prélèvements tout près de la municipalité de Saint-Ludger, à une trentaine de kilomètres de la ville de Lac-Mégantic, pour étudier comment la faune et la flore se portent aujourd’hui.

Ouvrir en mode plein écran Des biologistes du ministère de la Faune vérifient si les poissons subissent des conséquences du déversement de pétrole dans la rivière. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Même si Québec s'attend à ce que les résultats soient rassurants, des citoyens demeurent inquiets. L'Association chasse et pêche de Lac-Mégantic dit avoir observé des bouleversements dans la population de poissons depuis la tragédie, dont une baisse de la reproduction. Le MELCCFP a par ailleurs constaté un taux de malformation anormalement élevé chez les poissons dans le secteur entre 2014 et 2016.

Le biologiste David Berryman explique que ce sont surtout des anomalies qui ont été repérées chez ces poissons.

Nos derniers échantillonnages dans la rivière Chaudière datent de 2016. Ce sont des poissons qui présentent des anomalies de quatre catégories: la déformation et l’érosion des nageoires, des lésions et des tumeurs. Ce qu'on observé le plus, c'est l'érosion des nageoires.

Ouvrir en mode plein écran Une étude sur la qualité de l'eau de la rivière près de Lac-Mégantic est menée pour déterminer l'état des poissons. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Il serait étonnant que le cours d'eau soit encore contaminé, selon le ministère. Les années ont passé, un certain nettoyage de la rivière s’est donc fait , explique David Berryman.

Publicité

Si jamais des échantillons redeviennent positifs, ce sera en très petite quantité , estime-t-il. Il faudra attendre 2024 pour recevoir les résultats.

La contamination des sédiments dans le sol de la rivière, l'état de santé des micro-organismes dans l'eau ainsi que l’état des poissons seront vérifiés avec ces prélèvements.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur