Mandat d’arrêt pancanadien pour un Saskatchewanais recherché pour meurtre

Un mandat d'arrêt pancanadien a été lancé par le Service de police de Regina contre Daniel Drie Atem. L'homme est recherché en lien avec une fusillade mortelle survenue samedi dernier.

Dans un communiqué de presse, la police affirme que Daniel Drie Atem, alias Juma, est accusé du meurtre au premier degré d'un homme, survenu dans le pâté de maisons du 2100 rue Broad.

Des agents ont été appelés sur les lieux vers 2 h 25 samedi. La mort d'un homme a été constatée sur les lieux. La police n'a pas dévoilé l'identité de la victime présumée.

Daniel Drie Atem est décrit comme mesurant six pieds trois pouces et pesant environ 63 kg avec des cheveux noirs et des yeux bruns.

Selon la police, il a des liens avec Calgary et Winnipeg et s'est peut-être déplacé dans l'une de ces villes. La police conseille à la population de ne pas l’approcher.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le Service de police de Regina au 306 777 6500 ou Échec au crime (CrimeStoppers) au 1 800 222 8477.