Manifestation au centre-ville de Winnipeg pour une fouille de la décharge Prairie Green

À Winnipeg, environ 200 personnes ont manifesté à l’intersection Portage et Main, jeudi, pour réclamer une fouille de la décharge Prairie Green. La police soupçonne que les cadavres de deux femmes autochtones y sont enterrés.

Les familles de Morgan Harris et Marcedes Myran ont mené une danse en rond traditionnelle à l’angle routier le plus célèbre de la ville.

Fouillez la décharge! Ramenez nos femmes à la maison! , scandaient les manifestants, alors qu’une robe rouge était peinte au centre de l’intersection. Ils ont ensuite marché vers le Palais législatif.

La police a annoncé, en décembre 2022, que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran pourraient se trouver dans la décharge Prairie Green. Depuis, des militants et des membres de leur famille réclament une fouille.

Leurs appels se sont intensifiés le mois dernier, lorsque la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que son gouvernement ne financerait pas les fouilles de la décharge Prairie Green, située au nord de Winnipeg. La première ministre a évoqué des risques en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.

Les familles et les proches des disparues exhortent la première ministre à changer d'avis et demandent à la Ville, à la province et au gouvernement fédéral de travailler ensemble pour trouver une solution.

Plus tôt jeudi, certains membres des familles ont rencontré le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, qui a été nommé à ce poste la semaine dernière.

Publicité

M. Anandasangaree a également rencontré le maire de Winnipeg, Scott Gillingham.

Le maire a réitéré son appel aux gouvernements fédéral et provincial de se parler et de travailler en coopération pour déterminer une marche à suivre claire pour les familles , indique un communiqué du bureau du maire.

Heather Stefanson pointée du doigt

La cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, demande à la population de faire connaître son opinion sur la décision de la province de ne pas financer les recherches, en amont des élections provinciales prévues en octobre.

Nous devons voter contre Heather Stefanson , a déclaré Wilson. Nous devons faire entendre nos voix .

Dans la foule, des gens scandaient Heather sans cœur en plaçant des drapeaux orange sur la pelouse devant le Palais législatif.

Ouvrir en mode plein écran Dans la foule, des gens scandaient « Heather sans cœur » en plaçant des drapeaux orange sur la pelouse devant le Palais législatif. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Lotey

Salena Starling, une manifestante, estime que la décision de la province affecte la vie de chaque Autochtone ici au Canada .

C'est décourageant de voir des vies autochtones disparaître et être assassinées et personne ne cherche à les retrouver... En tant que femme autochtone, j'ai peur pour ma vie , témoigne-t-elle.

La seule chose dont nous avons besoin, c'est qu'une personne à l'intérieur du Palais législatif change les choses.

Salena Starling dit attendre avec impatience les prochaines élections provinciales si le gouvernement du Manitoba persiste dans son refus de financer les fouilles.

Le gouvernement fédéral a pour sa part réitéré sa volonté de continuer à soutenir le processus de guérison et de fermeture pour les familles et les communautés concernées .

Le Canada s'est engagé à agir, mais il ne peut le faire seul , déclare-t-il, par voie de communiqué.

Nous avons besoin de la coopération de la province du Manitoba, car il y a des considérations juridictionnelles que nous ne pouvons pas ignorer. Tant qu'il n'y aura pas de coopération, les discussions sur les délais et le financement ne seront pas résolues.

Un rassemblement de solidarité réclamant les fouilles de la décharge a eu lieu mercredi dernier devant le Musée des beaux-arts de Vancouver.

Une autre manifestation est prévue samedi devant l'édifice de la Confédération à St. John's, Terre-Neuve.