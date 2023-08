Financement des fêtes du 15 août : deux députés acadiens se veulent rassurant

Les députés acadiens Serge Cormier et René Arseneault tentent de calmer le jeu et assurent que le gouvernement fédéral va continuer de financer les célébrations du 15 août au cours des prochaines années.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral consacre 500 000 $ par année aux célébrations de la fête nationale de l' Acadie. Les fonds servent notamment à organiser le grand spectacle télévisé et des activités gratuites un peu partout.

En avril dernier, lors du dépôt du budget 2023-2024, la Société nationale de l’Acadie (SNA) a sonné l’alarme après avoir constaté que l’enveloppe ne sera pas disponible l’année prochaine.

Le président de l’organisme, Martin Théberge, revient à la charge ces jours-ci, à l’approche du 15 août. Il veut que le gouvernement rajuste le tir et annonce le maintien du financement.

La SNA voudrait du financement régulier pour les fêtes du 15 août.

Lorsqu'on parle aux politiciens, ils nous disent "non, c’est très important, on ne peut pas arrêter le financement pour l’Acadie si le financement pour le Québec demeure". On reçoit beaucoup de messages d’encouragement. Mais jusqu’à maintenant, il n’y a eu aucune promesse , a dit-il jeudi en entrevue avec l'émission La matine d'Ici Acadie.

Martin Théberge note que les organismes et les municipalités peuvent difficilement commencer à organiser les célébrations du 15 août 2024 tant qu’ils ne savent pas si le gouvernement fédéral les appuiera.

Dans mon couple à moi, quand il n’y a pas d’argent dans mon budget pour aller au cinéma, je ne vais pas au cinéma. Et donc présentement, si je regarde le budget fédéral, il n’y a pas d’argent pour la Fête nationale de l’Acadie. Je ne peux faire autrement que de m’inquiéter , dit-il.

Deux députés sont formels, les fonds seront conservés pour le 15 août

Le député d’Acadie-Bathurst, le libéral Serge Cormier, se fait rassurant. En entrevue, jeudi, il a expliqué que le financement est en cours d’évaluation. Il souhaite qu’il devienne permanent, comme celui d’autres fêtes importantes, comme la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada.

Ce sera beaucoup plus facile pour les organismes acadiens de planifier leurs activités pour chaque fête nationale, année après année. Le financement va encore être là, ça je peux vous le garantir , a-t-il dit.

Le député d'Acadie-Bathurst aimerait que le financement soit pérennisé mais assure que même sans cela, les fonds seront bien là pour financer le 15 août 2024.

Selon lui, il reste à voir d’où proviendront les fonds et combien d’argent sera consacré aux fêtes du 15 août. Mais il assure que les Acadiens n’ont pas à craindre.

Il y a beaucoup d’enveloppes de disponibles, il y a beaucoup de fonds ici et là dont on peur se servir. Je suis persuadé que dans les prochaines semaines, les groupes seront contactés, on leur dira où et comment le financement sera accessible pour eux , a-t-il affirmé.

Le député fédéral de Madawaska–Restigouche, René Arseneault, se veut également rassurant concernant le financement des fêtes du 15 août l'année prochaine.

Le député libéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a abondé dans le même sens sur sa page Facebook, comme l'a fait le député d'Acadie-Bathurst.

Je suis d'accord avec mon collègue Serge Cormier : les discussions ont déjà été entamées, et le financement sera disponible à nouveau , a-t-il indiqué.

Il reste que ces députés ne sont pas ministres et ne gèrent pas les portefeuilles d’où pourraient provenir les fonds.

Le nouveau ministre des Langues officielles Randy Boissonnault a assuré qu'il « étudiera la possibilité de continuer d'appuyer financièrement » de la fête de l'Acadie.

Leur collègue Randy Boissonnault, ministre des Langues officielles, va moins loin qu’eux et se contente de garder la porte ouverte à un maintien du financement.