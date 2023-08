Payer un loyer au-dessus de ses moyens pour avoir un toit

La journée du 1er juillet a été cauchemardesque pour Camille Caron. Le logement pour lequel elle avait signé un bail à Shawinigan était déjà habité au moment où elle devait emménager.

Elle ne disposait d'aucune aide pour être hébergée en Mauricie. Je n’ai pas été acceptée au Havre parce que j’avais un bail, au Hamac aussi. J’ai été acceptée à la Chrysalide parce que c’est un hébergement de crise , explique-t-elle.

Contrainte à vivre dans la rue pendant près d’un mois, Camille Caron s’est résolue à trouver un autre logement. Cependant, le loyer mensuel représente 55 % de son salaire annuel.

L’organisme Info Logis Mauricie remarque une tendance depuis les dernières années: accepter un bail au-dessus de leur budget est chose courante pour plusieurs locataires de la région.

Simultanément, les locataires vont s’inscrire à l’office municipal du logement qui voit sa liste d’attente augmenter de deux, trois, quatre ans et plus selon Info Logis Mauricie.

D’autres se tournent également vers le Tribunal administratif du logement (TAL).

On espère qu’on a des juristes qui vont comprendre. On essaie d’orienter les gens vers le plus de preuves.