Festival du film de Knowlton : vitrine sur le cinéma estrien

Cette année, on a plus d'artistes, plus de jours, plus de films, nous dit d'emblée l'organisatrice Julie Bradet.

Le 4e Festival du film de Knowlton se tiendra du 18 au 26 août, dans plusieurs lieux de ce village bucolique : le Théâtre Lac-Brome, la Galerie Art Lab et le Parc Coldbrook seront notamment investis. L'événement célèbre le 7e art québécois et met l'accent sur le cinéma estrien.

Il s'agit d'une vitrine pour les films de l'année, mais aussi une vitrine pour les productions des Cantons-de-l'Est, des réalisateurs d'ici, des artistes d'ici.

La comédienne Pascale Bussières est la porte-parole de l'événement. Le film Frontières, le plus récent long métrage de Guy Édoin et dans lequel elle joue, sera d'ailleurs projeté le 19 août, en présence des deux artistes.

La rencontre, au coeur du festival

En tout, plus de 30 films québécois, canadiens et internationaux seront présentés, mais au-delà de la projection de films et de documentaires, une douzaine d’événements participatifs dont des causeries, des classes de maître, des ciné-concerts et du cinéma sous les étoiles seront offerts.

Ouvrir en mode plein écran Julie Bradet est l'organisatrice du festival. Photo : Julie Bradet

Ce qui nous interpelle, c'est de permettre la rencontre avec le public. On invite des comédiens, des réalisateurs, mais aussi des directeurs photo, des distributeurs, des producteurs. Le plus intéressant dans le travail d'organiser un festival, c'est de rendre possible cette rencontre , explique Julie Bradet.

Publicité

Hommage à Micheline Lanctôt

La comédienne, productrice et réalisatrice Micheline Lanctôt célébrait récemment 50 ans de carrière et le festival soulignera sa riche carrière le 26 août. Elle va offrir une classe de maître et nous aurons l'occasion d'entendre Madame Lanctôt parler du début de sa carrière, qu'on connaît peu. Ce sera une occasion de la découvrir sous cet angle. affirme Julie Bradet.

Du cinéma en plein air sera présenté gratuitement, entre autres le film Coeur de slush, en présence de la scénariste estrienne Sarah-Maude Beauchesne.