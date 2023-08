Été difficile pour les maraîchers

Les quantités importantes de précipitations qui se sont abattues sur la région durant la saison estivale nuisent aux producteurs de légumes.

Étienne Bélanger-Caron est propriétaire du projet À nous la ferme et a commencé la production commerciale en 2021. Chaque jour est un défi cette année. Notre agronome nous disait que c’était la pire saison dans les 25 dernières années. On commence la mise en marché dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Je peux vous confirmer qu’on est tannés de récolter mouillés!

La ferme À nous la ferme subit les contrecoups des précipitations.

Terrains imbibés, manque de journées sans pluie : Étienne Bélanger-Caron espère un répit.

L’enjeu, c’est l'absence de temps sec. Si on avait des périodes avec des éclaircies plus longues, ça aurait des avantages pour permettre au sol d'être travaillé. Puisque le sol est humide, ça crée des retards dans notre planification culturale. Ça a des impacts sur les opérations de la ferme et sur notre capacité à lâcher prise en tant que maraîcher et maraîchère, souligne-t-il.

Le problème ne vient pas seul ; les pluies favorisent le risque de maladies dans la terre et sur les légumes. Haricots, radis, betteraves, carottes ou concombres, plusieurs variétés en sont victimes.

Les carottes et les betteraves sont particulièrement susceptibles de pourrir en raison des pluies.

Beaucoup de racines et de plants sont complètement pourris. Les pertes sont significatives. Le rendement va être le tiers ou le sixième de ce qui était prévu. Il faut avoir plusieurs outils dans notre coffre pour s’ajuster cette année , se désole le propriétaire d’À nous la ferme.

Cassandre Hautcoeur Veillette a des problèmes semblables à sa ferme, La boîte à légumes. Nous avons des maladies et des problèmes avec les cultures, mais c’est aussi difficile d'organiser notre horaire dans les champs. Par exemple, il est impossible de savoir quand on pourra planter, puisque le sol est très boueux.

Des retombées exponentielles

En plus de ralentir les récoltes, la pluie engendre des ralentissements dans les nouvelles constructions.

On voulait développer de nouveaux jardins cet été. Ces opérations ne pourront pas avoir lieu. On voulait faire des travaux de drainage, mais le fait que le terrain soit très humide nous empêche de le drainer. Si les travaux ne sont pas faits cette année, ça retarde la croissance de l’entreprise. Ce sont des conséquences importantes , ajoute Étienne Bélanger-Caron.

Il assure cependant prendre la saison avec sagesse.

J’ai beaucoup de solidarité avec les autres maraîchers. Certains ont vécu des pertes terribles.

Une clientèle compréhensive

Les deux maraîchers ont de la chance. Leur clientèle est fidèle et les appuie. La clientèle est très compréhensive et se tient informée. On remarque beaucoup d’empathie, c’est une clientèle précieuse , précise M. Bélanger-Caron.

La boîte à légumes craint de ne pas pouvoir fournir à la fois ses paniers de légumes et ses marchés.

Cette fidélité vient toutefois avec son lot de défis. On fait des paniers de légumes qui sont payés d’avance. Il faut fournir, indique Cassandre Hautcoeur Veillette. Il faut jongler entre les paniers tout en amenant des légumes au marché public en maintenant notre standard de qualité élevé.

Entre maraîchers, le soutien est de mise. Plusieurs échangent leurs légumes pour avoir une certaine variété à offrir aux clients.

De plus, pour ces deux producteurs de légumes divers, l’accès à une aide financière pourrait être compromis. Puisqu’il est difficile de calculer les pertes lorsqu’on n’a pas affaire à une monoculture, il sera complexe d’être remboursé pour les légumes perdus , ajoute Cassandre.

Cassandre Hautcoeur-Veillette garde tout de même espoir. On va s’en sortir!

Avec les informations de Jemima Kalemba