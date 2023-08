Diane Lebouthillier est la nouvelle ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Sa nomination est accueillie avec un certain optimiste dans la Péninsule acadienne, où des acteurs de l’industrie estiment qu’elle a l’expertise nécessaire pour faire avancer les dossiers chauds.

La femme politique gaspésienne a succédé à Joyce Murray lors du remaniement ministériel effectué par le gouvernement Trudeau la semaine dernière.

Députée fédérale de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine depuis 2015, Diane Lebouthillier est une diplômée de l’Université de Moncton.

La ministre Lebouthillier sait ce qui se passe dans l’industrie de la pêche du golfe du Saint-Laurent, observe Martin Noël, président de l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens ( APPCA ).

Elle est très au courant du dossier des baleines noires et du déglaçage, qui est très important pour nous, pour qu’on puisse débuter la saison tôt afin d'éviter le croisement entre nos agrès de pêche et les baleines noires [...] en milieu de saison , dit-il.

Martin Noël est président de l'Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

À la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels ( FRAPP ), on espère que la nouvelle ministre aura les moyens de ses ambitions. C’est un ministère qu’elle désirait ardemment , affirme le directeur général de la fédération, Jean Lanteigne.

Ça va être intéressant de voir comment elle va donner ses opinions et un peu ses commandes dans cet univers-là , note-t-il.

Diane Lebouthillier, alors ministre du Revenu national, durant la période de questions aux Communes, le 31 janvier 2019. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Crevettes et baleines noires

Une des priorités pour moi — et, je suis certain, pour elle — c’est la situation avec la pêche à la crevette , mentionne le député fédéral d’Acadie—Bathurst, Serge Cormier. On doit trouver une aide quelconque pour la flottille de crevettes.

On partage les mêmes inquiétudes au niveau de la protection des baleines noires. On a demandé des changements à plusieurs reprises. Des changements qui feraient en sorte d’avoir un peu moins de stress sur l’industrie, un peu moins de stress sur les travailleurs dans nos usines , ajoute-t-il.

Les stocks de crevettes nordiques font face à un déclin historique dans le golfe du Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Serge Cormier, affirme que la communication est une des qualités de sa collègue libérale. Les groupes de la région vont l’apprécier et auront toujours une ligne de communication avec elle. Diane est une personne qui est facilement joignable et approchable , déclare-t-il.

La ministre Lebouthillier devrait rencontrer au cours des prochaines semaines les différents représentants des organismes de l’industrie des pêches dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, selon Serge Cormier.

D’après le reportage de Mario Mercier