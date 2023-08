Des acteurs de l'industrie et d'anciens fumeurs s'inquiètent de l'effet du nouveau règlement provincial encadrant le vapotage sur la lutte contre le tabac et la survie des magasins spécialisés. Dès le 31 octobre, il sera interdit de vendre des produits de vapotage contenant un arôme autre que celui du tabac au Québec.

Il y a toujours le premier risque de retomber sur la cigarette , opine Valérie Bérubé, employée du magasin Le Vapeur Express à Rimouski. Cette dernière a troqué la cigarette pour la vapoteuse il y a environ cinq ans. Elle croit que, sans saveur, certains fumeurs pourraient être tentés de retourner vers la cigarette.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Bérubé, employée chez Le Vapeur Express de Rimouski, explique avoir réussi à quitter la cigarette grâce à la vapoteuse. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Autour d’elle, différentes fioles utilisées pour le vapotage sont disposées sur les tablettes du magasin. Dans la succursale de Rimouski comme dans les 13 autres magasins du Vapeur Express, les produits avec saveurs constituent près de 90 % des ventes, estime la présidente de l'entreprise, Angelina Raimondo.

Adoptée mercredi par le gouvernement Legault, la nouvelle réglementation vise notamment à préserver les jeunes des effets néfastes du vapotage. Au cours des dernières années, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) s’est inquiété de la popularité grandissante du vapotage chez les jeunes, estimant qu’un jeune sur trois vapote en dernière année de secondaire.

La meilleure stratégie?

Angelina Raimondo espérait toutefois une autre solution. Selon elle, le retrait des saveurs fera surtout mal aux entreprises québécoises, puisque les clients pourront toujours acheter des produits aromatisés de vapotage en ligne ou par la contrebande.

Si tu ne fumes pas, il ne faut pas vapoter, et on le dit à tout le monde. Ce qui est frustrant, c’est qu’on est la province avec le plus haut taux de fumeurs au pays, et on est la province qui a décidé de bannir quelque chose qui aide les fumeurs à arrêter de fumer, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les magasins de vapotage comme Le Vapeur Express ne pourront plus vendre des produits avec des saveurs à partir du 31 octobre. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pourquoi ne pas bannir les [vapoteuse] jetables? demande-t-elle, en expliquant qu’il s’agit d’un produit non écologique surtout utilisé par les jeunes. L’Ontario a décidé de bannir les saveurs dans les dépanneurs. Juste les magasins spécialisés – là-bas, c’est 19 ans et plus – sont autorisés à vendre des saveurs.

Quelqu’un qui veut arrêter de fumer ne veut pas une saveur de tabac, au contraire.

On va tout faire pour que notre entreprise survive , ajoute-t-elle. Ça va être très difficile pour beaucoup d’entreprises de liquider leur inventaire en 90 jours. J'espère que les vapoteurs vont continuer à supporter des entreprises québécoises. On était des spécialistes du vapotage. Le gouvernement nous force à devenir des magasins avec d’autres produits dans nos magasins.

Avec les informations de Sophie Martin