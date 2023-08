Le cri du cœur d’un Rohingya pour rapatrier à Québec sa femme réfugiée

Mohammed Shaker habite Québec depuis son arrivée au pays, en 2009. Depuis un an, il fait des pieds et des mains pour rapatrier sa femme de l’Inde, une réfugiée du génocide au Myanmar. Le gouvernement indien la considère toutefois comme une immigrante illégale et fait fi des documents d’immigration délivrés par le gouvernement canadien.

C’est une question de vie ou de mort. Si elle restait au Myanmar, elle se faisait tuer par les autorités , lance sans détour Mohammed Shaker, rencontré par Radio-Canada au restaurant le Taj Mahal, sur le boulevard René-Lévesque à Québec, dont il est copropriétaire.

Dans la dernière année, le citoyen canadien a fait une demande de parrainage pour son épouse réfugiée dans un camp en Inde. Un visa canadien lui a été octroyé, mais les autorités indiennes refuseraient de lui fournir une permission pour sortir du territoire indien. Pourtant, la femme a reçu le statut de réfugié après une longue vérification par le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le gouvernement indien, en revanche, n’en tient pas compte.

Pour eux, c’est une immigrante illégale. [Les Rohingyas] ne sont pas des criminels, ce sont des victimes. Les réfugiés ont fui vers l’Inde pour avoir la vie sauve, mais les autorités indiennes continuer de victimiser des personnes qui ont vécu un génocide.

Une injustice? C’est pire que ça. C’est de la déshumanité , rétorque Mohammed Shaker, sans hésitation.

Des appels sans réponses

Mohammed Shaker ne vit pas une situation unique. Il se bat aux côtés de trois de ses amis qui font tout pour rapatrier des membres de leur famille de l’Inde ou du Bangladesh. Après avoir interpellé directement les autorités responsables de délivrer les permis de sortie en Inde, ils se sont tournés vers le service Avocats sans frontières.

Ouvrir en mode plein écran Mohammed Shaker, Ismael Mohammed, Rashid Ahmed et Mohamad Ilyas sont Rohingyas et tentent de faire venir leur famille au Canada. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Mohammed Shaker a aussi fait appel à la classe politique en envoyant un courriel directement au premier ministre Justin Trudeau. Le bureau du premier ministre a transféré sa demande aux ministères des Affaires étrangères et l’Immigration. Depuis, pas de retour.

Le député de Québec, Jean-Yves Duclos, aurait lui aussi coordonné une discussion avec Immigration Canada à la demande de M. Shaker, sans suite.

Démuni, M. Shaker exhorte au gouvernement canadien de l’aider dans sa quête.

On ne veut pas forcer le gouvernement canadien à aller chercher en Inde nos femmes et nos enfants, explique-t-il. On lui demande d’intervenir avec le gouvernement en Inde pour qu’ils puissent venir ici.

Ouvrir en mode plein écran Les Rohingya sont une communauté musulmane ostracisée en Inde et ils ne sont pas considérés comme des réfugiés par l'État. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dit être « responsable des affaires de l'immigration », mais indique que « les gouvernements conservent le droit souverain de délivrer des visas de sortie à leur discrétion ».

Sans être en mesure de commenter ce cas précis, l'organe fédéral affirme diriger les efforts internationaux à résoudre la crise humanitaire au Myanmar et au Bangladesh avec des partenaires qui partagent les mêmes idées.

Qui sont les Rohingyas?

D’après l’Organisation des Nations unies, les Rohingyas sont l’un des peuples les plus persécutés au monde. La communauté apatride de religion musulmane a vécu dans l’État d’Arakan, à la frontière du Bangladesh, jusqu’au coup d’état du Myanmar—anciennement la Birmanie—en 2017.

Persécutés, plus de 600 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh. Les conditions de vie étant très difficiles dans les camps de réfugiés, certains fuient vers l’Inde.

Mais depuis 2014, un parti nationaliste hindou d’extrême-droite est au pouvoir en Inde et voudrait créer une Inde hindoue, explique Mathieu Boisvert, professeur au département de sciences des religions à l’ UQAM et directeur du centre d’études et de recherches sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS).

Ouvrir en mode plein écran Des réfugiés rohingyas au camp de Balukhali, au Bangladesh. Photo : Reuters / Mohammad Ponir Hossain

Les communautés musulmanes qui se trouvent présentement en Inde sont extrêmement ostracisées. Les Rohingyas sont dans des camps gérés par l’Inde et ils sont détenus parce qu’ils sont considérés comme des immigrants illégaux , explique le professeur.

Pourtant, le HCR et Oxfam parlent ni plus ni moins d'une crise des réfugiés .

L’Inde use de stratégies pour exclure les musulmans de la citoyenneté indienne, comme en instaurant un registre des citoyens indiens qui exclut une grande partie de personnes qui ne peuvent pas prouver que leurs ancêtres vivaient en Inde avant 1971.

Pour Mathieu Boisvert, il n’est pas impossible que les familles soient rapatriées pour des raisons humanitaires, à condition que le Haut-commissariat du Canada en Inde à New Delhi travaille main dans la main avec le ministère des Affaires extérieures indiennes.

Avec les informations de Magalie Masson