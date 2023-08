Une amende de 1,1 M$ à une entreprise de construction du barrage du Site C

Le groupe détenant le principal contrat de génie civil pour le barrage du Site C, en chantier dans le nord-est de la Colombie-Britannique, doit payer une amende de 1,1 million de dollars pour avoir déversé de l'eau contaminée dans la rivière de la Paix.

Peace River Hydro Partners a plaidé coupable devant la Cour provinciale lundi, selon un communiqué d'Environnement et Changement climatique Canada. La société avait décroché un contrat de 1,75 milliard de dollars en 2015, notamment pour le barrage en terre et deux tunnels de dérivation du projet.

Le déversement a lieu le 9 et 10 septembre 2018 lors d'un épisode de pluies abondantes. L’infrastructure de gestion des eaux n’avait alors pas de capacité suffisante pour traiter l’eau de drainage additionnelle.

Les quelque 3300 m³ d’eau déversés dans la rivière de la Paix avaient une concentration d’aluminium mortelle aux poissons. Il s’agissait d’une quantité d’eau un peu plus grande que celle d’une piscine olympique, dit le ministère.

Une goutte d’eau

L’hydrogéologue Gilles Wendling, de l’entreprise GW Solutions, est satisfait que le gouvernement sévisse contre le sous-traitant : Cela met en évidence que les eaux des rivières et les poissons sont vulnérables.

Il s'inquiète qu'avec un projet de telle taille, le déversement ne soit que le sommet de l'iceberg. Gilles Wendling remet en question la capacité de la société d’État de prévoir tous les risques que pose le projet, impliquant un barrage de 1 kilomètre en largeur qui inondera un territoire de 55 kilomètres carrés.

Un million de dollars c'est beaucoup d'argent. Dans le contexte d'un projet de [16] milliards de dollars, c'est une goutte d'eau, dit Gilles Wendling. Je crois qu'il faut que l'on soit beaucoup plus sage vis-à-vis des effets négatifs de nos actions sur l'eau. Et on prend par défaut l'hypothèse que la nature est forte et qu'elle va se soigner. Je pense qu’il faut que l’on fasse très attention.

Ouvrir en mode plein écran La rivière de la Paix, à 4 km en aval du barrage. BC Hydro affirme avoir approfondi le lit de la rivière près du rivage afin d'éviter que des poissons soient pris dans les eaux peu profondes. Photo : BC Hydro

Pas d’impact à long terme sur l’écosystème, dit BC Hydro

Peace River Hydro Partners est un partenariat entre les filiales canadiennes de l’entreprise espagnole ACCIONA Infrastructure et l'entreprise coréenne Samsung C&T. En réponse à l'amende de 1,1 million de dollars, Peace River Hydro Partners a expliqué qu'il fallait se tourner vers BC Hydro pour tout commentaire.

Après l’incident en 2018, nous avons effectué une révision des systèmes d'eau de la rive droite du projet , dit Greg Alexis, le gérant des affaires publiques du projet du site C. On n’a pas détecté d’impact sur les poissons ou la vie aquatique de la rivière de la Paix, et aucun incident similaire n'a eu lieu depuis.

En 2020, Peace River Hydro Partners a également été pénalisé de 1 million de dollars pour des violations en matière de sécurité qui représentait un risque élevé pour les travailleurs, selon WorkSafeBC.

BC Hydro prévoit de terminer le projet du Site C, le plus grand projet d’infrastructures de l’histoire de la Colombie-Britannique, d'ici 2025. En mai, 5985 personnes travaillaient sur le site, un nouveau record.

Avec les informations de Jennifer Magher, de Kate Partridge et Betsy Trumpener