Des employés d’organismes d’accueil des immigrants francophones sont au chômage en Alberta

Une vingtaine d'employés d'organismes d'accueil des immigrants francophones en Alberta ont perdu leur travail après la suspension, par Immigration Canada, du financement des programmes pilotes pour le compte de l’exercice financier 2023-2024.

L’organisme Francophonie canadienne plurielle (FRAP) a dû se séparer de 14 de ses employés parce que trois de ses programmes pilotes n’ont pas encore reçu d’extension de financement.

Selon le directeur général, Alphonse Ndem Ahola, Immigration Canada a évalué et validé les programmes concernés en fin d’année budgétaire, mais le financement n’a pas suivi par défaut de trésorerie.

Le ministère ne dit pas non plus quand il pourra à nouveau financer ces programmes. Pour Alphonse Ndem Ahola, c’est une situation difficile pour ces travailleurs qui se sont montrés particulièrement dévoués et au service des immigrants francophones au cours des trois dernières années, à Edmonton, à Red Deer et à Fort McMurray.

J'ai encouragé mes collègues toutes ces années à faire tous ces efforts. Et puis, un matin, je les accueille pour leur dire qu'ils vont rentrer à la maison, ils n'ont plus de travail. C'est quelque chose d'extrêmement frustrant.

C’est aussi la mort dans l'âme que le consortium Portailconnexions.ca, administré par la Cité des Rocheuses à Calgary, a laissé partir 6 membres de son personnel.

Le directeur général de la Cité des Rocheuses, Hervé Stéclebout, s’en indigne. C'est vraiment un crève-cœur de laisser partir six bonnes personnes qui avaient à cœur de bien faire leur travail et d’offrir le meilleur service aux clients.

Décision aux nombreuses conséquences

À la FRAP , le nombre de travailleurs en établissement dans les écoles d’immersion françaises est passé de 6 à 2. Alphonse Ahola dit que, avec ce nouvel effectif, l'organisme ne sera plus en mesure de couvrir les huit écoles d’immersion française.

Par ailleurs, la FRAP a dû suspendre complètement son programme d’accompagnement des jeunes scolarisés, de 15 à 30 ans, à l’insertion professionnelle.

À Calgary, cette décision budgétaire va se répercuter non seulement sur le programme des cours de français pour les nouveaux arrivants non francophones, mais aussi sur l'accompagnement de tout francophone nouvellement arrivé.

Ça nous fait malheureusement moins de personnel pour s'occuper des clients au quotidien.

Les bénéficiaires, ajoute-t-il, doivent s'attendre, d'ici septembre, à des délais pouvant aller jusqu’à six semaines pour obtenir un rendez-vous en vue d’un plan d’établissement.

Le financement suspendu ne concerne pas les fonds obligatoires qu’Immigration Canada est tenu de verser aux organismes en vertu d’une entente qui lie les deux parties jusqu’en 2025. Les projets pilotes sont des programmes parallèles qu’IRCC accepte d’accompagner avec un financement supplémentaire.

Prendre en compte la particularité francophone

La suspension financière d'Immigration Canada ne concerne pas seulement les organismes francophones. Plusieurs organismes d’offre de services d'accueil et d'intégration aux nouveaux arrivants anglophones subissent aussi des répercussions.

L’organisme Centre for Newcomers, par exemple, à Calgary, déclare avoir mis à pied une soixantaine de membres de son personnel.

Même si c’est un problème général, le directeur de la FRAP estime que le gouvernement doit traiter les organismes de services aux immigrants francophones avec plus de délicatesse, au moment où l’Alberta peine à retenir les francophones.

Les pourvoyeurs de services francophones n'ont pas assez de capacité, et le gouvernement fédéral a le projet d'augmenter le nombre d'immigrants francophones dans notre pays. Alors, comment faire pour s'occuper de ces francophones, ces immigrants qui arrivent, si l’on n'a pas les ressources? , s'interroge Alphonse Ndem Ahola.

Le défi, c'est d'avoir la capacité, à l'échelle de l'Alberta, de retenir les francophones.

Dans une déclaration, Immigration Canada affirme avoir, par le passé, ajusté ses investissements, en cours d'année, pour répondre aux pressions comme l'afflux de nouveaux arrivants, et lorsque des fonds supplémentaires deviennent disponibles .

Elle ajoute que l'investissement prévu pour les services d'établissement en Alberta passe d'environ 125 millions de dollars en 2022-2023 à près de 133 millions de dollars en 2023-2024, soit une augmentation de 6 %. Ces investissements, selon le ministère, correspondent à la proportion de tous les résidents permanents admis en Alberta.