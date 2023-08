Près de 60 000 personnes au concert de l’OM au pied du mont Royal

Un nombre record de spectateurs et de spectatrices ont répondu à l’appel de l’Orchestre métropolitain (OM) et de son chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin mercredi soir. Près de 60 000 personnes se sont déplacées pour assister à leur concert au pied du mont Royal, selon le décompte de l’ensemble montréalais.

Le public a pu se faire bercer par la musique d’André Mathieu, jouée en compagnie du pianiste invité Alain Lefèvre. Ce dernier n’avait pas caché son émotion à l’idée de jouer la Rhapsodie romantique pour piano et orchestre du compositeur québécois, une œuvre créée dans les années 60 pour un concert au pied du mont Royal qui n’a finalement jamais eu lieu.

Les mélodies de la compositrice canadienne Jean Coulthard, du Tchèque Antonín Dvořák et du Mexicain Arturo Márquez étaient également à l’honneur. Ariane Moffatt est finalement apparue en fin de soirée pour livrer une interprétation sentie de La vie en rose d’Edith Piaf.

Une nuit magique , a écrit Yannick Nézet-Séguin sur Instagram au terme du spectacle.

Ouvrir en mode plein écran Yannick Nézet-Séguin veut faire des concerts au pied du mont Royal une occasion de décloisonner la musique classique. Photo : Orchestre métropolitain/Denis Germain

Le chef d’orchestre, qui a dirigé ses musiciens et musiciennes vêtu de pantalons courts et d’une veste sans manche en laine, voulait briser les codes de la musique classique et la faire découvrir à un plus grand nombre. Avec son ton pédagogue et léger – et appuyé des blagues de Katherine Levac, animatrice de la soirée – il semble avoir relevé le défi.

L’an passé, quelque 50 000 personnes s’étaient déplacées pour écouter la musique de l’ensemble montréalais en plein air.