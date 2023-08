Début du vote de trois élections partielles en Saskatchewan

Jeudi marque l’ouverture des bureaux de vote pour les élections partielles à Regina Coronation Park, Regina Walsh Acres, Lumsden-Morse, en Saskatchewan.

Les 15 bureaux de vote, cinq dans chaque circonscription, sont désormais ouverts. Ils le seront pour six jours, soit du 3 au 6 août inclusivement, le 8 août et le 10 août.

Lumsden-Morse aura 16 bureaux de vote supplémentaires ouverts le 10 août dans certaines petites communautés de la circonscription.

Élections Saskatchewan dit avoir déjà approuvé 630 demandes de vote par correspondance : 168 à Lumsden-Morse, 204 à Regina Coronation Park et 258 à Regina Walsh Acres.

De nouvelles technologies dans les bureaux de vote

Les électeurs remarqueront peut-être moins d’employés électoraux, a déclaré Élections Saskatchewan dans un communiqué de presse.

Cette année, l'organisme qui régit les élections provinciales introduit de nouvelles technologies telles que les numériseurs de cartes électorales, les registres de scrutin électroniques et un nouvel outil de dépouillement des votes électroniques.

Publicité

Élections Saskatchewan explique qu'elle ne nécessitera que 29 employées dans chacune des deux circonscriptions de Regina et 73 employés dans Lumsden-Morse.

Deux démissions et un décès

C'est à la suite de deux démissions et du décès d'un député que les élections partielles ont été déclenchées.

L'ancien député provincial de Regina Coronation Park, Mark Docherty, a démissionné en février pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Puis, le 6 mars, le député de Lumsden-Morse et ancien ministre de l'Agriculture, Lyle Stewart, a annoncé sa démission pour des raisons de santé.

Finalement, le 28 mars, le député provincial de Regina Walsh Acres, Derek Meyers, est décédé des suites d’un cancer.

Publicité

Il s'agira de la première élection partielle en Saskatchewan qui se déroule en juillet ou en août, en plus de 70 ans.

Le Parti Saskatchewanais détenait les trois sièges en lice.

Qui peut voter ?

Pour voter, il faut être citoyen canadien, être âgé d'au moins 18 ans et avoir vécu en Saskatchewan depuis au moins six mois.

Le permis de conduire est accepté comme pièce d'identité. Élection Canada explique également que si une personne ne détient pas de permis de conduire, elle peut présenter deux autres pièces d'identité (Nouvelle fenêtre), comme le passeport, la carte d’assurance maladie, le certificat de naissance, etc.

Dans l'éventualité où un électeur n’a pas de pièce d'identité, un autre un électeur qui vit dans la même circonscription peut se porter garant de cette personne au bureau de vote.

Des cartes d'information de l'électeur ont été envoyées par la poste aux électeurs inscrits dans ces trois circonscriptions. Ces cartes détaillent les options de lieu de vote, les dates et les heures.

Tout électeur admissible qui n'a pas reçu de carte peut s'inscrire en personne à un bureau de vote.

De plus, un outil en ligne appelé Where Do I Vote (Nouvelle fenêtre) a été mis en place pour que les électeurs trouvent leur bureau de vote le plus proche.