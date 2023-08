Guns N’ Roses à Moncton, un test pour de futurs événements d’envergure

Le groupe rock américain Guns N’ Roses débarque à Moncton samedi. L'événement pourrait attirer jusqu’à 20 000 spectateurs. Ce spectacle d’envergure, le premier organisé au stade de l’Université de Moncton, représente en quelque sorte une première épreuve pour la Ville qui souhaite en accueillir davantage sur ce site.

Les préparatifs vont bon train sur les lieux afin d’accueillir le spectacle de Carrie Underwood et de Guns N’ Roses.

Jeudi, la scène avait déjà été montée et les équipes s’affairaient à installer les systèmes de son et de lumières.

Ouvrir en mode plein écran Les équipes installent des chaises et préparent le stade de l'Université de Moncton à accueillir près de 20 000 spectateurs. Photo : Radio-Canada / Bader Ben Amara

Nous devrions être prêts [vendredi] matin et en mesure de procéder aux tests de son , se réjouit Shane Porter, gestionnaire des sites d’événements à la Ville de Moncton.

Bien qu’il s’agit du premier spectacle de cette envergure dans ce stade, Shane Porter rappelle qu'on y a déjà organisé de grands événements sportifs, notamment des matchs de la FIFA et de la Ligue canadienne de football.

Ouvrir en mode plein écran Shane Porter, le gestionnaire des sites d’événements à la Ville de Moncton, croit que le stade de l'Université de Moncton pourra accueillir d'autres événements d'envergure à l'avenir. Photo : Radio-Canada

Il reconnaît néanmoins que le défi est plus grand cette fois.

C’est le premier spectacle organisé sur place. Ça présente certaines complexités. Ça nécessite notamment beaucoup plus d’électricité, mais notre équipe est prête.

Dès vendredi, l’équipe devra aussi installer 15 000 chaises sur le parterre du stade, ce qui sera un record pour un événement du genre dans les provinces de l’Atlantique, avance Shane Porter.

Un premier test pour le stade

Shane Porter rappelle que la municipalité a aussi accueilli de nombreux spectacles musicaux d’envergure dans le passé. Il cite notamment ceux des Rolling Stones en 2006 et de U2, en 2011, sur le site de la Côte magnétique.

Ouvrir en mode plein écran Shania Twain est venue se produire au Centre Avenir de Moncton en juin. Photo : Getty Images / Jason Kempin

Plus récemment, le Centre Avenir a accueilli les spectacles de Shania Twain et de Kevin Hart, des événements présentés à guichet fermé.

C’est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l’extérieur. Ils vont dépenser dans notre communauté et c’est une des raisons pour lesquelles nous organisons ces événements , se réjouit-il.

Patrick Richard, directeur général de l'organisme Downtown Moncton Centre-ville, se réjouit aussi des retombées économiques de ces événements. Le succès du festival country YQM, en août dernier, a agréablement surpris les commerçants du centre-ville, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Richard, directeur général de Downtown Moncton Centre-ville, assure que la ville veut se positionner comme la capitale du spectacle et du divertissement en Atlantique. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Il reconnaît que la ville frôle néanmoins sa capacité d’accueil lorsqu’elle organise ce genre d’événement.

Il s’agit néanmoins d’un beau problème pour les commerçants.

L’expression the more the merrier [plus on est de fous, plus on rit] s’applique dans ce cas. En ce moment, on se positionne un peu comme la capitale du spectacle et du divertissement du Canada atlantique, donc le plus de gens qui viennent nous rendre visite, le mieux , se réjouit Patrick Richard.

D’après un reportage de Félix Arseneault