Un ibis blanc aperçu à Barachois

Le barachois de Malbaie à Percé a été le théâtre de la visite singulière d’un ibis blanc juvénile vendredi dernier.

Cet oiseau, qui niche normalement sur la côte est des États-Unis, de la Caroline du Sud à la Floride, et en Amérique du Sud, a pu être observé durant quelques jours consécutifs dans le secteur de Barachois à Percé.

Dans notre domaine, il faut parfois compter sur la chance , lance l’ornithologue amateur au sein du Club des ornithologues de la Gaspésie, Pierre Poulin. C’est un phénomène assez rare de voir l’ibis blanc au Québec et c’est aussi la première fois qu’il est observé en Gaspésie , signale quant à lui l’ornithologue et biologiste à l’Observatoire d’oiseaux de Rimouski, Jessé Roy-Drainville.

Selon les informations de Pierre Poulin et de Jessé Roy-Drainville, il s’agirait de la 5e mention de cette espèce dans la province à ce jour.

Quand ça fait 50 ans qu’on observe, les nouveautés sont rares. Alors ça fait toujours plaisir d’en ajouter une à la liste.

L’individu aperçu près de Percé serait né cette année. C’est son plumage qui permet de le déterminer.

L’ibis blanc adulte, comme son nom l’indique, va être tout blanc avec le bec rouge. L’immature va avoir les ailes brunes avec la poitrine blanche et le fait qu’il présente ces caractéristiques nous permet de savoir que c’est un jeune , explique Jessé Roy-Drainville.

L’ornithologue soulève plusieurs hypothèses concernant la présence de cet oiseau dans la région. Certains oiseaux, lorsqu’ils quittent leurs parents, vont partir et s’égarer, parfois très loin , avance-t-il.

Le phénomène de la migration de gros oiseaux dans la région, notamment la grande aigrette, pourrait également être une explication. On pense qu’il y a un mouvement vers l’est de ces oiseaux-là et l’ibis les a peut-être suivis , croit l’ornithologue.

L’ibis s’est peut-être retrouvé ici par mégarde ou peut-être par exploration aussi.

Ouvrir en mode plein écran Des curieux armés de jumelles, télescope et caméra se sont déplacés pour observer l'oiseau en bordure de la route 132. Photo : Gracieuseté: Julie Fournier-Lévesque

La visite de l’oiseau aura attiré les curieux et les fervents d’ornithologie à Barachois. Je suis certain qu’il y a des gens qui se sont déplacés de Québec et Rimouski pour ça , raconte Pierre Poulin.

Selon lui, le jeune ibis blanc n’a pas été revu dans le secteur depuis le 30 juillet.