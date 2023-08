Des itinérants payés pour nettoyer Val-d’Or

Un groupe d’usagers de La Piaule arpentait les ruelles de Val-d’Or jeudi matin pour une opération de ramassage des déchets.

Ces participants au nouveau programme Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ), mis en place par La Piaule, veulent ainsi redonner à la communauté tout en réalisant un travail rémunéré.

Accompagné d’intervenants de La Piaule et munis de gants et de sacs de poubelle, ils ont retiré de la rue toutes sortes de déchets, comme des bouteilles, des canettes, des cigarettes. des papiers et même un vieux matelas.

Je ne fais pas ça pour l’argent, je le fais pour mon bien-être, affirme Francis, l’un des participants. Tout ce qui traîne dans les rues, ça peut être dangereux. Si un jour j’ai des enfants, je ne voudrais pas qu’ils se blessent. On fait le travail dans la bonne humeur. On a tous la même cause à coeur.

Ouvrir en mode plein écran Le projet TAPAJ est visiblement utile pour nettoyer certains secteurs de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Avec le programme TAPAJ, La Piaule espère redonner de la confiance en soi à des usagers qui sont loin d’un emploi ou d’un projet de sortie de la rue. À sa troisième semaine d’activité, TAPAJ réunit six participants à raison de trois heures de travail par semaine. Ils reçoivent 15 $ par heure travaillée.

Je ne cacherai pas que l’argent est un incitatif pour eux, mais on les sent aussi fiers de porter le dossard, de dire ''je ramasse et je contribue'' , confie Isabelle Boucher, directrice de La Piaule.

Ce sont eux qui choisissent de s’inscrire et, jusqu’à maintenant, c’est complet. On a même dû refuser deux participants ce matin (jeudi). On sent qu’ils se motivent entre eux. Ils nous ciblent même des endroits où aller nettoyer. Ils veulent que ça paraisse.

Ouvrir en mode plein écran Quelques personnes du programme TAPAJ en plein travail de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

De bons commentaires

Mme Boucher dit avoir reçu plusieurs bons commentaires en provenance du milieu depuis le début du projet TAPAJ. Le groupe a même été reçu à dîner par un restaurateur du centre-ville après son quart de travail.

Pour Jerry, un usager de La Piaule originaire de Lac-Simon, sa participation au projet vise aussi à redorer l’image des membres de sa communauté.

C’est important de nettoyer la ville, soutient-il. On est quand même visés en tant qu’Autochtones. Les gens voient les poubelles et les dégâts et on est visés. C’est respectueux de notre part envers la communauté de Val-d’Or. On a une bonne image de nous-mêmes en passant du temps à ramasser les poubelles des autres. J’ai vu des commentaires de personnes qui nous voient ramasser et qui disent, au moins ce que vous faites, c’est correct.

Ouvrir en mode plein écran Le plaisir est au rendez-vous au sein du programme TAPAJ. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La Piaule espère développer son nouveau programme au fil du temps, en y ajoutant de nouveau plateaux de travail.