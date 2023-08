La Pologne a dénoncé jeudi le risque accru de « provocations » russes et bélarusses à sa frontière orientale et annoncé un renforcement de ses capacités de surveillance dans cette zone. Ces déclarations interviennent deux jours après la violation de l'espace aérien polonais, et donc de celui de l'OTAN, par deux hélicoptères bélarusses.

La Russie et le Bélarus font monter la pression à la frontière, intensifient le nombre de leurs provocations et nous devons avoir conscience (du fait) que leur nombre va encore augmenter , a dit à la presse le premier ministre Mateusz Morawiecki.

Ces opérations consistent à déstabiliser, à semer le doute, le chaos, l'incertitude et, en même temps, à démontrer la faiblesse du flanc oriental de l'OTAN à tous nos partenaires au sein de l'Alliance atlantique, a expliqué le chef du gouvernement polonais qui a accueilli jeudi à Suwalki, dans le Nord-Est, le président lituanien, Gitanas Nauseda.

De son côté, le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a annoncé un renforcement des capacités de surveillance de la frontière, en particulier par un déploiement d'hélicoptères dans cette zone.

«Passage interdit», peut-on lire sur ce panneau à la frontière qui sépare la Pologne du Bélarus, non loin de Kostomloty. Photo : Reuters / KUBA STEZYCKI

Si c'est justifié, les soldats vont utiliser leurs armes , a insisté M. Blaszczak, dont l'opposition a une nouvelle fois demandé la démission, lui reprochant une gestion défaillante de la récente violation de l'espace aérien polonais.

Mardi matin, deux hélicoptères bélarusses ont pénétré sur quelques kilomètres à l'intérieur de la Pologne. Massivement alertée par la population locale, l'armée a cependant démenti pendant plusieurs heures ces informations, avant de finir dans la soirée par reconnaître les faits.

La Pologne et ses voisins du flanc oriental de l'Alliance atlantique ont fait part de leurs inquiétudes concernant la menace potentielle que constitue le Bélarus, qui accueille désormais la société de mercenaires Wagner. Selon M. Morawiecki, environ 4000 hommes de ce groupe russe sont actuellement positionnés dans ce pays voisin, le plus proche allié de Moscou.

Des combattants du groupe Wagner entraînant des soldats bélarusses non loin d'Assipovitchy, dans l'est du pays. Photo : Reuters / VOEN TV/Belarusian Defence Minis

Nouvelles sanctions européennes

Le Bélarus est d’ailleurs la cible de nouvelles sanctions européennes en raison de son soutien à la Russie. L’Union européenne (UE) a annoncé jeudi une nouvelle salve de sanctions contre ce pays, allongeant sa liste noire et restreignant les exportations, notamment pour les technologies destinées aux drones.

Ces nouvelles sanctions, entérinées à l'unanimité des Vingt-Sept, ont pour but de garantir que les sanctions russes ne pourront pas être contournées via le Bélarus , en ciblant des biens et des technologies hautement sensibles , a expliqué la Commission européenne.

Ainsi, elles renforcent l'interdiction d'y exporter des armes à feu et des munitions, ainsi que des composants et des technologies potentiellement destinés à l'aviation et à l'industrie spatiale, y compris pour fabriquer des drones. Dans ces domaines, il s'agissait pour l'UE d'aligner les sanctions contre le Bélarus sur le régime des sanctions européennes pesant sur la Russie.

L'UE va par ailleurs restreindre les exportations vers le Bélarus de biens et de technologies à double usage (civil et militaire), ainsi que de composants utilisés par la Russie pour livrer sa guerre : dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et de test, composants optiques, etc.

Selon le Journal officiel, ont également été placées sur la liste noire de l'UE 38 personnes considérées comme responsables de graves violations des droits humains , ayant contribué à la répression de la société civile et des forces démocratiques , ou bénéficiant du régime du président Alexandre Loukachenko.

Y figurent en particulier des magistrats, des propagandistes et des employés de médias d'État, ainsi que des responsables de colonies pénitentiaires accusés de tortures et de mauvais traitements infligés aux détenus , notamment à des prisonniers politiques. L'inscription sur cette liste entraîne un gel des avoirs et une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union.

Trois sociétés d'État bélarusses sont aussi visées − un producteur d'équipements électriques, un groupe de métallurgie et un conglomérat pétrochimique −, accusées en particulier d'avoir réprimé leurs employés ayant participé aux manifestations et aux grèves contre le régime.

Le Bélarus faisait déjà l'objet de sanctions pour la répression de l'opposition au président Alexandre Loukachenko après sa réélection contestée en 2020, pour le détournement d'un avion européen en juin 2021 et pour avoir organisé un afflux de migrants du Moyen-Orient aux frontières de l'UE.

Au total, les sanctions de l'UE contre le Bélarus visent désormais 233 personnes physiques et 37 entités.

