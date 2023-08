Le conducteur de poids lourds Stéphane Beaudoin observe de plus en plus fréquemment des comportements imprudents sur les routes. Il appelle les automobilistes à la prudence, alors que les vacances de la construction sont particulièrement meurtrières sur les routes du Québec.

Le camionneur de New Richmond raconte être témoin, chaque jour, de vitesse excessive, de dépassements dangereux et de l'impatience des automobilistes, notamment de la part des vacanciers qui sont nombreux sur les routes ces jours-ci.

Après avoir mis sur pause sa carrière entre 2014 et 2022 en raison d’un accident de la route, Stéphane Beaudoin témoigne avoir constaté une augmentation marquée des manœuvres propices aux accidents depuis son retour récent derrière le volant.

Quand j’ai repris la route en mars 2022, je me suis rendu compte que les gens avaient moins de respect du code routier , affirme celui qui transporte des produits forestiers sur les routes de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick pour le compte de l’entreprise TRAB inc.

Avant, il y a 10 ans, c’était peut-être une fois par semaine qu’on était témoin de comportements dangereux. Aujourd’hui, c’est plusieurs fois par jour.

On parle de dépassements sur des lignes doubles, des dépassements de dernière minute alors qu’un véhicule arrive en sens inverse , précise-t-il. On est parfois obligé de freiner et de se tasser sur l’accotement quand c’est possible.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Beaudoin observe que certains vacanciers sont très impatients et imprudents. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Lui-même victime d'un accident de la route ayant requis sept ans de réadaptation, Stéphane Beaudoin appelle les automobilistes à la prudence, et surtout, à la patience.

Les gens sont devenus vraiment impatients, et plus ça va, plus ça empire.

Le pire, c'est que ces gens-là qui font des dépassements dangereux, dans 90 % des cas, on les rattrape plus loin, parce qu’ils vont se retrouver derrière une autre filée de voiture où ils vont rencontrer des zones des travaux , souligne le camionneur qui déplore cet empressement inutile.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Beaudoin déplore les comportements téméraires des automobilistes. Selon lui, la plupart ne sont pas conscients des risques d'accident auxquels ils s'exposent. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Stéphane Boudreau affirme qu’il est davantage témoin de manœuvres à risque au Québec, comparativement au Nouveau-Brunswick. Le camionneur rapporte même que la majorité des manœuvres dangereuses dont il est témoin sur les routes néo-brunswickoises sont effectuées par des conducteurs dont le véhicule est immatriculé au Québec.

C’est sûr qu’au Nouveau-Brunswick, le réseau est beaucoup plus fluide et il y a beaucoup d’autoroutes , explique le camionneur qui cumule plus de 20 ans de carrière. Au Québec, ce n’est pas le cas, surtout dans la région de la Gaspésie et de l’Est-du-Québec.

Quand vous conduisez et que vous voulez effectuer un dépassement dangereux, imaginez que c’est l’un de vos proches qui est dans l’autre auto et que vous risquez de le tuer. Peut-être que ça va vous conscientiser un peu plus.

Ce qui me rend triste, c’est que les personnes qui ont des comportements comme ça ne sont pas conscientes des risques auxquels elles font face , ajoute celui qui vit maintenant avec des douleurs quotidiennes causées par son accident.

Près d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie sur les routes depuis le début des vacances de la construction. Ce triste bilan a même forcé la Sûreté du Québec à publier une alerte plus tôt cette semaine pour inciter les automobilistes à adopter des comportements sécuritaires.

Inconduite sur les chantiers routiers

L’Association nationale des camionneurs artisans rapporte aussi que ses membres sont régulièrement confrontés à des comportements dangereux sur les routes, particulièrement sur les chantiers de construction.

En étant présents sur à peu près tous les chantiers de construction du Québec, nos camionneurs sont des témoins toujours présents quand des accidents arrivent.

On constate pas mal tous les jours l’impatience des gens sur nos chantiers et sur nos routes : des dépassements dangereux, des gens qui s’installent dans les angles morts des camions, des gens qui ne font pas attention aux signaleurs et qui ne respectent pas les limites de vitesse et les feux de circulation sur les chantiers , énumère le représentant Carol Girard.

Ouvrir en mode plein écran Des comportements dangereux sont souvent observés sur les chantiers routiers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Selon lui, le trafic a augmenté dans l’Est-du-Québec ces dernières années.

Il y a plus de gens qui voyagent à l’intérieur du Québec depuis la pandémie. On se rend compte qu’il y a plus de trafic , affirme M. Girard. Avant ça, à la traverse de Tadoussac, il y avait de l’achalandage aux vacances de la construction seulement. Maintenant, ça commence en mai et ça se termine en septembre, donc automatiquement, ça vient affecter la situation.

Carol Girard rappelle aux automobilistes de toujours garder une bonne distance lorsqu’on circule à proximité d’un poids lourd, car ces véhicules ont un temps de freinage et des angles morts beaucoup plus grands que les petites voitures.