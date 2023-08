Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recense près de 50 interruptions de services dans ces différentes institutions de Forestville à Port-Cartier en passant par Longue-Pointe-de-Mingan jusqu’à Blanc-Sablon depuis août 2022.

Alors que la pénurie de main-d'œuvre sévit au sein du réseau public de la santé et que les fermetures temporaires s’accumulent depuis un an dans les urgences, de nombreux acteurs du milieu syndical et de la santé réclament des changements.

La situation est alarmante et catastrophique sur la Côte-Nord.

La responsable de la Côte-Nord pour l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Maude Fréchette, soutient que le gouvernement et le CISSS de la région utilisent des moyens faciles pour atténuer temporairement les différents problèmes du réseau de la santé.

Ouvrir en mode plein écran La responsable de la Côte-Nord pour l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Maude Fréchette (Photo d'archives) Photo : Maude Fréchette

Antérieurement, ils étaient beaucoup plus soucieux de combler les bris de services, mais comme la population est habituée à vivre avec ces fermetures temporaires, c’est devenu une solution de mettre un terme à certaines heures de soin , croit-elle.

Le CISSS de la Côte-Nord affirme cependant faire tout en son possible pour éviter les différentes ruptures de services.

Nous travaillons en amont et avons un portrait des besoins à l’avance. Dès qu’une situation précaire est identifiée, les équipes intensifient les actions rapidement pour combler le besoin. Nous cherchons des solutions pour les bris ou les réductions de services de dernière minute , explique par courriel le conseiller en communication pour le CISSS de la Côte-Nord, Jean-Christophe Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran Les différentes municipalités qui ont essuyé des ruptures de services depuis août 2022. Photo : Radio-Canada / Gabriel Rochette-Beriau

Il admet toutefois qu’une absence au sein du personnel médical peut rapidement fragiliser un service ou encore causer une interruption dans certaines municipalités où les équipes sont plus petites. C'est le cas de l’équipe médicale de Forestville qui subira une réduction des services à l'urgence jusqu'à dimanche.

Réduction des services à l’urgence de Forestville : Jusqu'à dimanche, les services sont réduits aux urgences de Forestville en raison d'un manque de médecins. Le directeur adjoint aux affaires médicales au CISSS de la Côte-Nord, Jean Lemoyne, explique qu'il y a un manque d'effectifs médicaux important à Forestville. Pour un fonctionnement optimal, neuf médecins sont nécessaires, alors que seulement quatre médecins sont à l'emploi. Source : CISSS de la Côte-Nord

Jean-Christophe Beaulieu mentionne que la pénurie de main-d'œuvre est la principale cause des interruptions de services.

De son côté, le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, qui représente les préposés aux bénéficiaires, le personnel technique et le personnel administratif, est d'avis que le CISSS de la Côte-Nord joue avec le feu.

Il doit y avoir des dirigeants du CISSS qui se croisent les doigts chaque jour. Il pourrait avoir des drames si une personne fait un arrêt cardiovasculaire, par exemple, dans un secteur où il y a un bris de service. C’est une question de minute , rappelle M. Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, souhaite pour sa part rappeler qu'offrir des soins de santé de qualité en région n’est pas une option pour le gouvernement provincial, mais plutôt une obligation.

Quand on ferme des unités, quand on ferme des urgences et qu’on publie des communiqués pour aviser la population que les services sont arrêtés, moi je pense qu’on viole carrément la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Loi canadienne sur la santé , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le Conseil pour la protection des malades invite les patients qui doivent composer avec des interruptions de service à porter plainte pour violation des droits de la personne.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin