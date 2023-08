Un chat qualifié d’agressif sème l’inquiétude chez des résidents du secteur de Rock Forest

Un félin sèmerait l’émoi dans le secteur Mi-Vallon de Rock Forest depuis plusieurs mois, selon des résidents.

Un résident dit avoir dû se rendre dans un centre hospitalier après avoir été mordu. Un chat aurait aussi été victime des sautes d'humeur du matou, ce qui lui aurait valu deux visites chez le vétérinaire.

À lire aussi : Du jeu à la bagarre, la frontière peut être floue pour les chats

Dans le voisinage, on craint pour la sécurité des enfants. J’ai peur que les enfants se fassent attaquer par ce chat agressif. Il est très dangereux , estime un résident du secteur, Raymond Vincent.

Publicité

Ce dernier n’en serait pas à sa première interaction avec le félin. Quand il voit mes chats, le félin frappe dans la fenêtre. La nuit, ça nous réveille, parce que nos chats réagissent.

Il ajoute que le chat se promènerait dans le secteur jour comme nuit et serait imprévisible. Quand on est sur le balcon et qu’on voit ce chat, on doit rentrer immédiatement.

Une autre résidente dit avoir vécu une rencontre malheureuse avec l’animal. Il était sur mon patio quand je suis sortie prendre du soleil. Il n’a pas voulu partir. Il s’est approché de moi avec les poils hérissés. Ça m’a donné une petite frousse. Je suis inquiète pour tout le monde dans le quartier , avance Anne-Sandrine Deshotels.

Radio-Canada n'a pas été en mesure d'identifier le propriétaire du chat pour lui demander sa version des faits.

Peu de recours pour la SPA

La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie confirme avoir été avisée du problème, mais indique avoir des recours limités dans une telle situation. En termes de réglementation municipale, il n’y a pas de mesure qui nous permet d’agir légalement quand un chat mord un citoyen à l'extérieur, explique la responsable des communications de la SPA de l’Estrie, Alexane Bégin. Un chat a le droit d’être dehors tant qu’il porte son médaillon de la SPA . On peut par contre étudier les causes de l’agressivité, et si ces dernières sont liées à la santé de l’animal [...], on pourra intervenir de façon légale.

Ouvrir en mode plein écran Alexane Bégin est agente de communication pour la SPA de l'Estrie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Elle précise que de tels cas sont rares. Puisque la réglementation municipale ne couvre pas ce genre d’incident avec des chats, ça démontre que ce sont des cas extrêmement rares et que le risque est quand même limité.

Publicité

Se protéger : mode d’emploi

Alexane Bégin est claire sur un point : il est fortement déconseillé d’approcher un chat à l’extérieur lorsqu’on ne le connaît pas. En cas de problème, il faut également éviter de faire du mal au chat. On ne peut pas se défendre en essayant de blesser l’animal, en lui lançant des roches ou en le frappant. Il existe plutôt des astuces pour repousser un chat de son terrain. On peut utiliser des répulsifs comme des jets d’eau ou des odeurs désagréables pour les chats, tant que ça ne nuit pas à leur santé.

En cas de morsure, le président de l'entreprise spécialisée en comportement canin l’Éduchateur, Daniel Fillion, sensibilise les citoyens à l’importance de consulter. Quand on se fait mordre par un chat, dès qu’on remarque des traces de sang, aussi petites soient-elles, il faut se rendre à l’hôpital dans les heures qui suivent. Il y a de forts risques d'infection, au point de représenter des dangers pour la vie humaine.

Il précise que le cas du chat de Rock Forest l’étonne. C’est la première fois que j'entends un cas qui semble aussi grave. [...] Ça me surprend beaucoup. C’est excessivement rare.

À la recherche de solutions

Raymond Vincent espère que le chat sera pris en charge. J’espère un miracle; que ce chat ne vienne plus déranger notre tranquillité.

Il souligne que si l'animal agressif était un chien, la SPA viendrait régler la situation. Un chat, on ne touche pas à ça. C’est une drôle de situation.

Avec les informations de Jean Arel