Incarner Louis XIV : la passion des costumes d’époque

Chaque année, Michel Duchesneau attend les Fêtes de la Nouvelle-France avec impatience. Le temps s’arrête (ou recule!) lorsqu’il sort ses plus beaux atours et se pavane tel le Roi-Soleil dans les rues de Québec. Durant des mois, dans son atelier de Beauport, il travaille son nouveau costume de Louis XIV qu'il conçoit lui-même et qu’il renouvelle tous les ans.

Des centaines de tissus, boutons, chapeaux, bagues et colliers envahissent le sous-sol de sa maison. Michel Duchesneau connaît chaque recoin de l'atelier comme le fond de sa poche.

J'ai une réserve de fils, des tiroirs avec des broches [...] J'ai des armoires de dentelle et des bouteilles de pilules remplies de boutons.

Michel possède des dizaines de vieilles broches qu'il achète dans les marchés aux puces. Il s'en sert pour décorer les habits. Chaque tiroir a une couleur différente.

S'inspirer des films d’époque

Dans sa jeune vingtaine, Michel aimait déjà tout ce qui s'apparente à la cour royale britannique et française. Il se plaît à regarder des films mettant en scène les nobles et les rois de Versailles aux tenues affriolantes.

Mes deux films préférés sont Le roi danse et L’homme au masque de fer.

Pour se sentir vraiment comme le roi aux Fêtes de la Nouvelle-France, Michel s’entoure d’une vingtaine d’amis, eux aussi passionnés par l’aristocratie de l’époque de Louis XIV. Tous ensemble, ils forment la cour du roi.

Michel Duchesneau (3e à gauche, debout, à l'arrière) incarne Louis XIV et s'entoure d'amis aussi passionnés que lui pour les costumes et coiffures d'époque.

Chaque personnage qui est dans ma cour, qui me suit, il y a par exemple Madame de Montespan, Madame de La Vallière, le marquis. Ils ont tous leur titre.

Michel est un passionné d’histoire. Il connaît tout des habitudes du roi Louis XIV, des nobles qui gravitaient autour de lui jusqu'à la façon dont il se coiffait.

Des milliers d’accessoires à disposition

Depuis 2008, Michel Duchesneau se plaît à fabriquer les costumes en compagnie de son conjoint Robin Gagné. Il a créé à ce jour plus de 30 costumes de Louis XIV et d’autres personnages.

La créativité de Duchesneau n'a pas de limite lorsqu'il est temps de penser à un nouveau costume. Tous les accessoires et pièces de tissus sont réunis dans l'atelier de maison.

L’atelier déborde d’ailleurs de tissus, de rubans, de chapeaux et de chaussures. Michel et Robin, aidés de leurs amis, adorent courir les brocantes à la recherche d’un accessoire qu’ils n’auraient pas encore.

J’ai des réserves de tissus pour les sept, huit, peut-être même dix prochaines années.

Et en période de création... plus question de déranger Michel.

Lorsque je descends dans mon atelier, j’oublie de manger. C’est mon petit domaine ici, c’est une passion.

Il a même fait la reproduction d'un collier complet de Marie-Antoinette.

Cette reproduction du collier de Marie-Antoinette est montée en deux sections sur des rubans bleus.

Louis XIV aux Fêtes de la Nouvelle-France pour la fin de semaine

Michel Duchesneau est bénévole officiel aux Fêtes de la Nouvelle-France depuis maintenant deux ans.

Quand tu as fabriqué ton costume de A à Z, tu as de la fierté à le porter [...] J’ai beaucoup de plaisir à rencontrer les gens.

Le public peut se plonger dans le quotidien de la vie à Québec au 18e siècle grâce aux nombreuses activités proposées aux Fêtes de la Nouvelle-France.

Le public pourra rencontrer Sa Majesté tout au long de l’événement aux différentes activités de la programmation. Il sera également à la Tablée du Roy au parc de l’Esplanade le 5 août à 17 h.