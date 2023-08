Deux fois plus de pavillons culturels cette année pour le 52e Folklorama de Winnipeg

La 52e année du plus ancien festival multiculturel au monde, Folklorama, commence dimanche et animera Winnipeg jusqu’au samedi 19 août. Le nombre de pavillons cette année grimpe à 40, alors qu'il était de 24 l’année dernière, ce qui représente un retour à la normale pour le festival.

Les pavillons répartis à travers la ville offriront des activités pour enfants et présenteront des plats traditionnels, de l’artisanat, de la musique et des danses du monde entier. Vingt pavillons sont ouverts pendant la première semaine et les vingt autres pendant la seconde.

Le directrice générale du festival, Teresa Cotroneo, encourage les gens à visiter le plus grand nombre de pavillons possible. En soutenant Folklorama, vous permettez à des générations de garder en vie leurs traditions et leurs histoires qui lient les Manitobains , souligne-t-elle.

Tout l'argent amassé dans un pavillon reste dans la communauté ethnoculturelle représentée et aide à créer des liens et à soutenir les nouveaux arrivants, selon un communiqué du festival.

Publicité

C'est un modèle fantastique que l'on ne voit pas dans d'autres villes, qui permet de se célébrer les uns les autres , déclare la directrice du marketing, de la communication et de l'engagement du festival, Tanya Williams.

Planifier pour mieux profiter

L’engouement pour le festival est tel cette année que la tournée VIP est déjà réservée à 96 %. Il est d’ailleurs recommandé de visiter le site Internet de Folklorama (Nouvelle fenêtre) pour planifier sa visite et même d’acheter ses billets en ligne pour être certain d’entrer dans les pavillons.

Les organisateurs et les ambassadeurs débordent aussi d’enthousiasme à l’aube du festival. Tous les pavillons représentent une culture importante ici à Winnipeg, ils ont de grosses communautés. Ils sont fiers et ils veulent célébrer. On est très chanceux qu’ils partagent ça avec nous , affirme Marina Lamontagne, qui est coordinatrice des arts ethnoculturels à Folklorama.

Les pavillons africain, canadien-français, métis, ukrainien, brésilien, espagnol, japonais et des Premières Nations sont de retour cette année. De plus, après 6 ans d’absence, le pavillon de Cuba est aussi de retour pendant la deuxième semaine au Heather Curling Club, rue Youville.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Le responsable des spectacles du pavillon, Harold Rancano, explique qu’après leur participation de 2017, les organisateurs avaient décidé de prendre une pause de deux ans, mais que la pandémie a ensuite frappé.

Publicité

Il est impatient de remonter sur la scène du pavillon. C'est formidable de revenir dans la famille du Folklorama et de faire partie de cet événement extraordinaire. J'y participe depuis mon arrivée au Canada en 2005 , déclare M. Rancano.

Folklorama compte sur l’aide de 10 000 bénévoles, dont plus de 160 ambassadeurs culturels.

Avec les informations de Mathilde Gautier et Rachel Bergen.