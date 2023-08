Les premières pommes de terre de la saison viennent d’être récoltées sur les terres du parc agricole du Bois-de-la-Roche, situées à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, dans la petite municipalité de Senneville.

Acquises par la Ville de Montréal il y a plus de 30 ans, ces terres ne sont cultivées que depuis 2015 grâce au projet Cultiver l'espoir , piloté par le Regroupement Partage en partenariat avec l'organisme de culture maraîchère et de réinsertion sociale D-Trois-Pierres.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Regroupement Partage, Audrey Renaud Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

L’objectif, c’est de redonner aux familles dans le besoin , explique la directrice générale du Regroupement Partage, Audrey Renaud.

Cinq hectares de terres sont cultivés. Ce sont donc plus de 800 000 portions de légumes que l'on redonne à la population.

Quatre types de légumes sont cultivés cette année : carottes, pommes de terres, betteraves et choux.

Ouvrir en mode plein écran Un champ de carottes du projet «Cultiver l'espoir». Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Avant d'être cultivables, les terres ont été remises en état. Elles ont eu besoin de beaucoup d'amour! Il a fallu extraire les roches. C'est aussi très argileux. Il a aussi fallu niveler et drainer , explique le directeur général de D-Trois-Pierres, Benoît Deguire.

Néanmoins, la production croît d'année en année. De trois hectares et demi, elle est passée cette année à cinq hectares, et l'an prochain, l'organisme prévoit cultiver 10 hectares. À terme, on pourrait même exploiter 15 hectares de terre , renchérit M. Deguire.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de l'organisme de réinsertion sociale D-Trois-Pierres, Benoît Deguire Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Réinsertion sociale

En plus de donner les légumes produits, des dizaines de participants en réinsertion sociale sont formés chaque année par D-Trois-Pierres.

John-Paul, en plein changement de carrière, et Losseny, récemment arrivé au Canada, sont actuellement en formation. Chacun a un profil différent. Pendant six à huit mois, ils seront initiés aux rudiments de l’agriculture, des semis à la récolte, en plus d'être accompagnés sur le marché du travail.

Je travaillais dans le secteur de la vente en plus d'être DJ, c'était très stressant. Ici, je travaille la terre, c'est très thérapeutique et ça me permet de réfléchir, de préparer l'avenir , raconte John-Paul. En plus, j'ai déjà eu besoin d'aide alimentaire, alors le projet me permet de redonner aux autres.

Losseny, lui, apprend les techniques agricoles pratiquées ici, en plus de se familiariser avec le marché du travail canadien.

En plus de permettre de socialiser et de s'intégrer, ça m'aide à comprendre tout ce qui touche à l'alimentation et à l'agriculture biologique. Ce qui est aussi très gratifiant, c’est que l’on travaille pour redonner à des banques alimentaires. C'est vraiment bien , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Deux participants au programme de réinsertion sociale de l'organisme D-Trois-Pierres accompagnés du gérant agricole Alexandre Godley Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Dans les champs, des travailleurs guatémaltèques doivent aussi prêter main-forte. Ils récoltent à la main les pommes de terre que le tracteur a déterrées. On n'a pas le choix d’engager des travailleurs étrangers, car on n'a pas assez de main-d’œuvre, mais ce sont les mêmes travailleurs qui reviennent d’année en année, des membres de la même famille , explique Alexandre Godley, gérant agricole de D-Trois-Pierres.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs saisonniers récoltent les pommes de terre destinées au programme «Cultiver l'espoir». Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Besoins grandissants

Les prix des aliments augmentent plus vite que les moyens financiers des familles. Pour vous donner une idée, il y a eu l'an dernier, lors de l’opération Sac à dos, où on donne du matériel scolaire, 49 % de nouvelles familles. On se retrouve avec une nouvelle classe de demandeurs, qui est la classe moyenne , s'inquiète Andrey Renaud.

Pour répondre à la demande, il faudra plus d’aide financière, ajoute-elle en expliquant qu'il faut rémunérer l'organisme D-Trois-Pierres malgré l'absence de subvention du gouvernement du Québec.

Plus on grossit et plus on veut en donner, plus il faudra le soutien d'autres acteurs, parce que ça implique plus d'entreposage et des congélateurs , illustre à son tour Alexandre Godley.

Ouvrir en mode plein écran Un champ de choux rouges pour le projet «Cultiver l'espoir». Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

La distribution d’une partie des récoltes aura lieu dès la mi-août lors de l’opération Sac à dos, où on distribuera du matériel scolaire aux enfants dans une vingtaine de quartiers de Montréal, en plus de Longueuil et de Saint-Jérôme.

Une autre partie des légumes sera vendue dans les épiceries pour financer le projet. Les sacs porteront le logo de « Cultiver l’espoir ». Les gens qui achètent ces carottes bio plutôt que d'autres contribuent à l'économie locale, à soutenir les gens en insécurité alimentaire, en plus de consommer des légumes frais , conclut la directrice du Regroupement Partage.