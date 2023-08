Le point sur les déboires judiciaires de Donald Trump

Alors que le président Donald Trump poursuit sa campagne en vue de l’élection présidentielle de 2024, il fait déjà l’objet de trois mises en accusation au pénal. D'autres accusations criminelles pourraient bientôt être portées contre lui dans une autre enquête. Voici un survol des diverses poursuites visant l'ancien président des États-Unis.

ENQUÊTES SUR LES ÉVÉNEMENTS DU 6 JANVIER 2021

Statut : Donald Trump a plaidé non coupable à quatre chefs d'accusation. La première audience devant la juge aura lieu le 28 août 2023.

Selon l'acte d'accusation, entre le jour des élections en 2020 et le 6 janvier 2021, Donald Trump a dirigé une vaste campagne pour invalider la victoire du démocrate Joe Biden. M. Trump est accusé notamment d'avoir véhiculé de fausses informations sur la fraude électorale; d'avoir colligé de fausses listes d'électeurs; et d'avoir fait pression sur le vice-président Mike Pence pour qu'il rejette unilatéralement les résultats de l’élection. Ces manœuvres ont culminé le 6 janvier 2021, lorsqu'une foule de partisans du 45e président américain a pris d'assaut le Capitole à Washington.

Le 1er août 2023, les procureurs fédéraux ont formellement accusé Trump de quatre crimes fédéraux :

complot à l'encontre de l'État américain;

complot pour faire obstruction à une procédure officielle;

entrave à une procédure officielle;

atteinte aux droits électoraux.

Même s'ils ne sont pas nommés dans l'acte d'accusation, six individus, présentés comme coconspirateurs, pourraient bien devenir des pièces maîtresses au procès :

Rudy Giuliani

Sidney Powell

John Eastman

Jeffrey Clark

Kenneth Chesebro

Boris Epshteyn

AFFAIRE DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS

Statut : Donald Trump a plaidé non coupable à 37 chefs d’accusation. Le procès débutera le 20 mai 2024 en Floride.

Donald Trump est accusé d’avoir mis les États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dans sa résidence de Mar-a-Lago, après son départ de la Maison-Blanche. Ces derniers incluent des informations sur les capacités de défense des États-Unis et de pays étrangers, sur les programmes nucléaires américains et sur les vulnérabilités potentielles en cas d'attaque contre les États-Unis et leurs alliés.

Au total, 37 chefs d'accusation ont été déposés contre M. Trump, notamment pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale , entrave à la justice et faux témoignage .

ENQUÊTE EN GEORGIE

Statut : L'enquête est terminée et des chefs d’accusation pourraient suivre cet été.

Depuis deux ans, le procureur du comté de Fulton, en Georgie, Fani Willis, enquête sur les efforts de Donald Trump pour falsifier les résultats électoraux en Georgie. Selon l’enquête, l’ex-président et ses alliés auraient exhorté les responsables georgiens à annuler la victoire de Joe Biden et auraient comploté pour envoyer de faux grands électeurs à Washington. Le 2 janvier 2021, M. Trump a appelé le secrétaire d'État de la Georgie, Brad Raffensperger, et lui a demandé de trouver 11 780 votes pour assurer sa victoire dans cet État pivot.

Donald Trump aurait potentiellement violé au moins trois lois pénales georgiennes :

complot pour commettre une fraude électorale;

sollicitation criminelle;

ingérence intentionnelle dans le processus électoral de l’État.

ACHAT DU SILENCE D'UNE ACTRICE DE FILMS PORNOGRAPHIQUES

Statut : Donald Trump a été inculpé. Le procès s'amorcera le 25 mars 2024.

En octobre 2016, Donald Trump a demandé à Michael Cohen, son avocat personnel, de payer 130 000 dollars américains (174 000 dollars canadiens) à Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, une vedette de la pornographie qui dit avoir eu une relation sexuelle avec l’ex-président. En achetant le silence de Mme Clifford, M. Trump a voulu éviter un éventuel scandale sexuel dans les dernières semaines de la campagne présidentielle. Lorsqu’il a été élu, Donald Trump a remboursé Michael Cohen par l'entremise de la Trump Organization, en violation de la loi new-yorkaise.

M. Trump a été inculpé en avril 2023 de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux de la Trump Organization. Un juge a ordonné le début du procès le 25 mars 2024 devant le tribunal de l'État de New York.

PLAINTE EN DIFFAMATION À NEW YORK

Statut : Donald Trump a été condamné pour diffamation et agression sexuelle; une nouvelle poursuite a été autorisée. Le procès débutera le 15 janvier 2024.

En juin 2019, l'ex-journaliste et chroniqueuse du magazine Elle E. Jean Carroll a accusé dans ses mémoires Donald Trump de l'avoir violée dans une cabine d'essayage du rayon lingerie d'un grand magasin de New York au printemps 1996.

Elle a, dans un premier temps, déposé une plainte pour diffamation, car Donald Trump l'avait accusée de mentir pour faire vendre ses mémoires. Puis, en novembre 2022, elle a intenté une poursuite pour viol, grâce à une nouvelle loi de l'État de New York permettant aux victimes présumées d'intenter une action en justice au civil même pour des faits potentiellement prescrits. M. Trump a été condamné non pas pour viol, mais pour agression sexuelle, ainsi que pour diffamation.

Quelles seront les répercussions de ces procédures judiciaires?

Ouvrir en mode plein écran S'il est emprisonné, Donald Trump pourrait, théoriquement, poursuivre sa campagne électorale derrière les barreaux. Photo : Reuters / TASOS KATOPODIS

Les mises en accusation fédérales sont très détaillées, et il sera difficile pour Donald Trump d’échapper à tous les chefs d’accusation, croit Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l' UQAM et directeur de l’Observatoire sur les États-Unis. Trump n’est pas au-dessus des lois et ces procédures le démontrent , dit-il.

Selon M. Gagnon, les accusations entourant l’insurrection du 6 janvier sont les plus significatives et les plus graves. C’est crucial pour l’avenir de la démocratie américaine. L’avenir du pays est en jeu , affirme-t-il. Donald Trump a tenté d’utiliser l'appareil gouvernemental pour rester au pouvoir, précise-t-il. Si on ferme les yeux là-dessus, si on laisse ces gestes impunis, les autres présidents pourraient faire la même chose.

Puisque les accusations correspondent à des crimes fédéraux, Donald Trump pourrait être emprisonné s'il est reconnu coupable. Toutefois, le jugement risque d’être porté en appel, un processus qui pourrait se terminer après l’élection présidentielle. En théorie, M. Trump pourrait faire campagne même s’il est incarcéré.

Et s’il est réélu, Donald Trump pourrait nommer un nouveau procureur général qui soit laisserait tomber les chefs d’accusation, soit lui offrirait un pardon présidentiel. Trump se présente en 2024, mais il y a un aspect personnel à cette histoire. Il veut être élu pour avoir des cordes à son arc s’il est reconnu coupable , estime Frédérick Gagnon.

Ces procédures judiciaires et accusations pourraient-elles nuire à Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche?

Pour l’instant, l’ex-président semble plutôt connaître un regain de popularité. Il profite de la visibilité médiatique –même si celle-ci est négative – pour mousser sa campagne de financement.

C’est paradoxal : ça semble l’aider, plutôt que de lui nuire. Plusieurs partisans républicains sont fâchés et disent – à tort – que c’est la faute à Biden, et croient que Trump est un martyr.