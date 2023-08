Dès qu’ils ont été mandatés, au printemps dernier, les consultants chargés d’examiner la gestion de la Résidence Louise-Vachon de Laval ont constaté des lacunes importantes.

Il y a effectivement un constat de maltraitance/négligence [...] notamment des blessures lors d’intervention physique faite trop rapidement et ne respectant pas les protocoles en vigueur, blessures inexpliquées , écrivent-ils dans un rapport consulté par Radio-Canada.

Crier après des résidents, ne pas répondre aux résidents, utiliser un langage inadéquat et injurieux, menacer de ne plus parler au résident s’il n’obtempère pas, répondre de façon inadéquate aux familles figurent également parmi leurs constats.

Le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme a la capacité d’héberger 42 personnes, dont 16 avec un trouble grave de comportement (TGC) et 26 polyhandicapés nécessitant des soins de santé.

La Résidence Louise-Vachon de Laval est au centre d'une demande d'action collective pour des gestes de maltraitance présumés depuis 2012.

La résidence avait fait les manchettes en 2019 lorsque des accusations avaient été portées contre trois employés pour voies de fait et agression armée à l’endroit de résidents.

Un plan d’action du CISSS de Laval avait pourtant mené à des changements pendant quelques années.

L'expérience entre 2018 et 2021 a démontré qu’une approche de plus grande vigilance orchestrée autour d’un plan d’action concret [...] a permis une amélioration significative du milieu, de son climat et de ses pratiques , signalent les consultants.

Cependant, l’absence de monitorage sur le terrain du degré d'intégration des changements opérés nous a ramenés rapidement sur une pente glissante pour un retour vers le statu quo ante , précisent-ils.

Selon eux, un virage s’impose, en particulier auprès des gestionnaires.

Ce sont pour la plupart de jeunes gestionnaires sans expérience qui ont appris sur le tas et qui, malheureusement, n’ont pas nécessairement appris les bonnes techniques de gestion. Certains ont le potentiel d’apprentissage, d’autres pas.

Les consultants suggèrent également d'utiliser des caméras de surveillance et de procéder à des congédiements administratifs [d’employés] lorsqu’il y a forte récurrence de comportements non désirés qui se produisent au-delà de la période d’une année .

Selon les consultants, le prochain plan d’action devra contenir des outils de mesure, des indicateurs de qualité et des audits aléatoires.

À défaut de mettre en place les outils nécessaires à sa réussite, la pérennité ne pourra pas être assurée, et nous serons encore là dans quelques années à chercher des solutions , concluent-ils.

Un an pour mettre en place un plan d’action

Au CISSS de Laval, on se dit convaincu que cette fois sera la bonne.

Comme l’explique le nouveau directeur adjoint en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, Yann Desbiens, il y a des gens de cœur qui travaillent à la Résidence Louise-Vachon [...] qu'on a besoin de mieux former, et pour ça, on va mettre en place très rapidement des personnes qui vont venir en soutien aux personnes pendant leurs quarts de travail .

Yann Desbiens, directeur adjoint en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme au CISSS de Laval

Deux nouveaux gestionnaires ont été embauchés et des rencontres sont organisées chaque semaine avec les familles pour les informer du déroulement des choses .

La direction pourra compter sur la collaboration de syndicats, notamment du SIIIAL-CSQ (Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval-Centrale des syndicats du Québec). La haute direction s’engage à relancer la résidence sur le bon chemin; on ne peut que saluer la volonté de l’employeur de changer les façons de faire tant pour les travailleurs que pour les usagers, souligne son président, Déreck Cyr. Le CISSS s’engage à collaborer avec les syndicats.

Un recours collectif en attente d’autorisation

Selon l’avocat Patrick Martin-Ménard, il est extrêmement décevant de constater qu’on est encore dans une situation où on parle de maltraitance, de négligence que je qualifierais de systémique à l’endroit des résidents .

Cet avocat pilote une demande d’autorisation pour une action collective contre le CISSS de Laval. Les résidents y auraient été victimes de maltraitance systémique, d'abus physiques et verbaux constants et de soins et services inadéquats .

L'avocat Patrick Martin-Ménard représente des résidents de la Résidence dans une demande d'action collective.

Pour l’instant, l’action vise toute personne ayant résidé à la Résidence Louise-Vachon entre le 1er janvier 2012 et le 5 juillet 2019, de même que leur mandataire, tuteur, curateur ou toute personne exerçant le consentement substitué au nom des résidents, de même que leur mère et leur père .

C’est clair qu’avec les nouvelles informations qu’on apprend actuellement, on va regarder les possibilités au niveau du recours collectif pour peut-être élargir la période , affirme Me Martin-Ménard.

Des montants de 150 000 $ sont réclamés par résident, ainsi que 30 000 $ par mandataire, tuteur ou curateur.

Des employés acquittés

Au début du mois de juin, trois employés de la résidence pour personnes autistes ou souffrant d’une déficience intellectuelle de Laval ont été acquittés des accusations de voies de fait et d'agression armée qui pesaient contre eux.

Les accusations, portées en juin 2019, reprochaient aux assistants à la réadaptation des gestes posés à la Résidence Louise-Vachon de Laval.

Des résidents, dont un mineur, y auraient été victimes de maltraitance en septembre et novembre 2018. L'un d'eux aurait été frappé avec un walkie-talkie.