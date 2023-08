Post Malone paie 2,64 millions de dollars pour une carte Magic du Seigneur des anneaux

Un Torontois a eu le privilège de mettre la main sur la carte ultrarare One Ring du jeu Magic: The Gathering. Deux mois après sa découverte, il s’en est départi pour la somme de 2,64 millions de dollars, payée par le rappeur Austin Richard Post, mieux connu sous le nom de Post Malone.

One Ring est une carte unique créée pour le jeu fantastique Magic: The Gathering dans le cadre d'une collection célébrant la série de romans de J.R.R. Tolkien Le Seigneur des anneaux.

En raison de la valeur de la carte, la personne qui l'a trouvée a d'abord choisi de rester anonyme. Mais mardi, le Torontois Brook Trafton est finalement sorti de l’ombre dans une vidéo publiée sur Instagram, dans laquelle on le voit vendre ladite carte à l'artiste, un grand amateur du jeu.

Comment Post Malone s'est-il retrouvé avec la carte?

Brook Trafton n’a pas fait cavalier seul pour vendre sa carte. Il a fait affaire avec Notable Group, une agence de marketing et de relations publiques.

M. Trafton raconte avoir été invité à rencontrer Post Malone lorsque ce dernier était de passage à Toronto pour un concert. La séance avait pour but de permettre à l'artiste de voir la carte en personne. Celui-ci n’a pas perdu de temps et il a acheté la carte.

C'est arrivé si vite. Je ne peux même pas vous dire [ce qui s'est passé]. C'était incroyable.

Dans la vidéo, on voit le rappeur ouvrir un étui de protection noir pour jeter un coup d'œil à la carte en parfait état, qui affiche une illustration flamboyante et un anneau en or avec des lettres imprimées du parler noir (black speech) de Sauron, l'une des langues fictives de Tolkien.

Le rappeur enchaîne en disant : Je la prends .

Ouvrir en mode plein écran La compagnie Wizards of the Coast, qui possède le jeu «Magic: The Gathering», a lancé en juin une nouvelle collection de cartes avec la thématique du Seigneur des anneaux. Photo : Twitter/PSAcard

En entrevue à CBC, Brook Trafton a confirmé lui avoir vendu sa carte pour 2,64 millions de dollars canadiens.

Post Malone, un amateur reconnu du jeu

Ce n'est pas la première fois que Malone dépense beaucoup pour une carte Magic: The Gathering.

Il en a déjà acheté une pour environ 800 000 $US (environ 1,7 million de dollars canadiens), d’après une entrevue qu’il a accordée au Howard Stern Show, en juin 2022.

[Post Malone] est le plus grand collectionneur de cartes Magic.

D’après Brad Hartlin, dont l’employeur a transporté la pièce de collection en Californie pour l’authentifier, la carte One Ring a été la première de Magic dont le numéro de série indique qu’il s’agit d'une pièce unique, ajoutant qu’elle restera longtemps, très longtemps, la numéro un .

Malgré cette vente qui a changé sa vie, Brook Trafton, qui porte un tatouage à l’effigie de Magic, compte continuer à travailler dans le commerce de détail.

Pour moi, c'est une façon de préparer l'avenir, d'investir dans quelque chose. Et quand je sentirai que je ne peux plus travailler ou que je veux essayer quelque chose d'autre, je pourrai le faire , conclut-il.

Avec les informations de CBC