Soins à domicile en français : un service très attendu par les francophones de l’Î.-P.-É.

La création du programme provincial de soins à domicile en français a été très bien accueillie par la communauté acadienne et francophone, mais pour ses représentants, la promotion de ce service sera nécessaire pour qu’il gagne en popularité dans les prochains mois.

Pour Isabelle Dasylva-Gill, directrice générale de la Société acadienne et francophone de l'île, l'offre de soins à domicile en français est une demande de longue date.

C’est un nouveau service offert à une population vulnérable qui avait un besoin prioritaire.

Néanmoins, la province devra désormais miser sur la promotion pour que ces services soient accessibles pour les gens qui en ont le plus besoin, selon elle.

C'est une chose d'offrir un service, mais quand les gens ne sont pas au courant qu’il existe, ça, c'est une autre chose , explique Isabelle Dasylva-Gill.

Isabelle Dasylva Gill, directrice générale de la Société acadienne et francophone de l'île Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Selon Lisa Gotell, gestionnaire de ce projet bilingue, ce travail de communication est déjà commencé.

On a fait une présentation au mois de juin. On est allé voir les écoles et les différents membres de la communauté. Tranquillement, on partage la nouvelle, et on sait que la demande augmentera avec le temps , ajoute-t-elle.

Une vingtaine de clients

Pour Lisa Gotell, l’objectif du programme de soins à domicile en français est bien clair.

Notre but est vraiment de garder les francophones, les clients à la maison, alors c'est d'éviter qu’ils aillent aux soins de longue durée.

Selon la gestionnaire de ce programme provincial, une vingtaine de personnes du comté de Prince reçoivent déjà ces services depuis le 19 juin dernier.

Selon Lisa Gotell, gestionnaire de projet pour le programme de soins à domicile en français, l'objectif de la province est d'offrir ce service à tous les francophones de l'île d'ici 2024. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

On sait que c'est toujours mieux de vieillir dans sa propre maison et dans sa langue maternelle , ajoute-t-elle.

Une douzaine de professionnels, notamment des infirmières, des préposés aux soins et des physiothérapeutes offrent des soins à la maison aux francophones résidant dans l’ouest de l’île.

Un service offert sur l’ensemble de l’île

Lisa Gotell explique que des professionnels qui travaillent déjà au sein du réseau de santé de l’île sont encouragés à recevoir une formation en français pour que ces personnes puissent éventuellement s’associer au programme.

Selon elle, ce type de stratégie permettra d’assurer la pérennité du service face à la pénurie de main-d'œuvre bilingue.

Nous encourageons les employés à suivre des cours en français gratuitement à l’Université de l'Île-du-Prince-Édouard, et ils peuvent aussi apprendre le français sur une plateforme en ligne , explique-t-elle.

Lisa Gotell ajoute que le service d’interprétation qui est déjà offert par la province sera aussi à la disposition des patients au besoin.

Une affiche du programme de soins à domicile en français de l'île. Ce service est offert aux résidents du comté de Prince depuis le 19 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La pandémie de la COVID-19 et le passage de la tempête post-tropicale Fiona ont entraîné des retards dans la mise en place du programme, selon la gestionnaire.

Le programme passera par une évaluation à la fin du mois d’août, mais l’objectif est d’offrir ce service à l’ensemble de la province d'ici 2024.

Pour nous, le plus de membres de la communauté qui peuvent accéder aux services dont ils ont besoin, le mieux, c'est , ajoute la directrice de la SAFîle, Isabelle Dasylva-Gil.

Avec des informations de Julien Lecacheur